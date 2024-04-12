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Политика ,  
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Киргизия выразила обеспокоенность из-за действий российской полиции

МИД Киргизии выразил обеспокоенность России из-за инцидента с семьей дипломата
Министерство иностранных дел Киргизии в Бишкеке
Министерство иностранных дел Киргизии в Бишкеке (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Киргизия выразила обеспокоенность из-за действий российской полиции по отношению к семье дипломата республики в Москве, сообщает пресс-служба МИД страны.

В консульском департаменте МИДа 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. Киргизия назвала недопустимыми действия сотрудников органов внутренних дел России и потребовала провести «тщательное разбирательство» и привлечь виновных к ответственности в кратчайшие сроки. Подробности инцидента в ведомстве не сообщили.

Консул в ответ «выразил сожаление» и подтвердил, что в российский МИД пришла нота протеста, сейчас проводится расследование.

РБК направил запрос в МВД России.

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что московские полицейские 8 апреля ворвались в квартиру советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова, взломав замок. Они «в грубой форме» потребовали у жены и детей дипломата документы о постановке на миграционный учет.

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Киргизия Россия МИД нота протеста новости
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