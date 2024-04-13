В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске прогремели два взрыва

В городе слышали «два прилета» в район автовокзала, сообщил Мирошник. Близ школы № 5 был слышен сильный взрыв, после чего начался пожар, передает Луганский информационный центр

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В Луганске прогремели два взрыва, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале.

«Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации», — написал он.

Луганский информационный центр со ссылкой на очевидцев сообщил, что близ школы № 5 был слышен сильный взрыв, после чего начался пожар.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД ЛНР.

Вечером 12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле жилого сектора Токмака со стороны Украины. Погибли восемь человек, еще 13 пострадали. 13 апреля еще пять человек извлекли из-под завалов и госпитализировали. В результате обстрела без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек.