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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске прогремели два взрыва
Сюжет
Военная операция на Украине
В городе слышали «два прилета» в район автовокзала, сообщил Мирошник. Близ школы № 5 был слышен сильный взрыв, после чего начался пожар, передает Луганский информационный центр

В Луганске прогремели два взрыва
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В Луганске прогремели два взрыва, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале.

«Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации», — написал он.

Луганский информационный центр со ссылкой на очевидцев сообщил, что близ школы № 5 был слышен сильный взрыв, после чего начался пожар.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД ЛНР.

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