При обстреле под Кременной погиб офицер пресс-службы Минобороны

При обстреле под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-службы Минобороны России

Группа журналистов попала под обстрел во время репортажа из танкового батальона под Кременной, оператор и корреспондент пострадали, сопровождавший их офицер погиб. СК пообещал начать расследование

Евгений Половодов (Фото: Минобороны России)

Под Кременной в ЛНР попала под обстрел группа журналистов «Вести Луганск» и сопровождающий их офицер пресс-службы Минобороны майор Евгений Половодов, он погиб, передают «Вести».

Члены съемочной группы оператор Денис Шум и корреспондент Артем Юндас пострадали: у Шума ранение ноги, у Юндаса — контузия.

Журналисты были на съемках в танковом батальоне в Серебрянском лесничестве под Кременной в ЛНР. Удар был нанесен ствольной артиллерией, затем ВСУ применили дрон.

Следственный комитет пообещал расследовать произошедшее.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Евгений Половодов родился в городе Братске в Иркутской области в 1990 году, ему было 33 года. Он окончил Воронежский государственный университет по специальности «специалист по связям с общественностью» в 2013-м, спустя два года начал военную службу. В 2021 году он был в Сирии, с первых дней военной операции на Украине занимался организацией работы журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск.

Он награжден медалью Суворова и посмертно представлен к ордену Мужества.