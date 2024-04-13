Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми

Балицкий: тела еще двух человек извлекли из-под завалов после обстрела Токмака

В результате обстрела жилых домов пострадали 13 человек, их госпитализировали. Разбор завалов в городе продолжается

Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram

Тела еще двух человек извлекли ночью 13 апреля из-под завалов в Токмаке после обстрела. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Таким образом, число погибших выросло до восьми, среди них два ребенка. Пострадали 13 человек, их доставили в городскую больницу. С родственниками погибших также работают медики.

Людям, оставшимся без крова, предоставили временное жилье, рассказал Балицкий. «Проводится оценка разрушений, не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», — пообещал глава региона.

Вечером 12 апреля Балицкий сообщил, что многоквартирный сектор Токмака попал под обстрел со стороны Украины. Он заявил, что есть погибшие, в том числе один ребенок. Без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек.

Позже сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов уточнил, что в результате удара ВСУ погибли шесть человек, включая ребенка.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек.

Токмак неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. Так, например, в сентябре 2023 года Рогов рассказал, что в городе после ракетного удара погиб один человек, 11 получили ранения.