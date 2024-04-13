 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Токмаке из-под завалов достали пять человек

Балицкий: в Токмаке спасатели извлекли из-под завалов живыми пять человек
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов после обстрела пять человек, все они живы. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Пострадавшие получили ожоги и ранения, их госпитализировали. Трое находятся в тяжелом состоянии. Этих раненых экстренно перевезут в областную больницу.

Ночью из-под завалов в Токмаке достали тела двоих погибших. Таким образом, число погибших выросло до восьми. Среди жертв есть два ребенка.

Рогов сообщил об одном погибшем в результате ракетного удара по Токмаку
Политика
Фото:vrogov / Telegram

Токмак попал под обстрел вечером 12 апреля. По словам Балицкого, украинские военные атаковали жилой сектор города.

В результате обстрела без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек. Пострадали свыше 10 человек.

В Токмаке из-под завалов достали пять человек
В Токмаке из-под завалов достали пять человек

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Токмак Запорожская область Евгений Балицкий
Материалы по теме
Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми
Политика
Рогов допустил, что под завалами в Токмаке могут находиться люди
Политика
Рогов сообщил о шести погибших в результате обстрела Токмака
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Юбилейное шоу Юрия Куклачева проведут без него Общество, 13:03
В РФС рассказали, как помогают в создании российского аналога FIFA Спорт, 12:57
Аэропорт Иваново прекратил работу Общество, 12:55
Главком ВСУ заявил об обострении ситуации на фронте Политика, 12:49
Биатлонисты отдали медали Кубка Содружества завершающей карьеру Юрловой Спорт, 12:37
В Токмаке объявили ракетную опасность Политика, 12:35
Тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе Политика, 12:19
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Умер призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Василий Фомин Спорт, 12:15
В Сиднее пять человек погибли при нападении на ТЦ Общество, 12:12
В Луганске прогремели два взрыва Политика, 12:05
Ректор Института Пушкина раскрыла рекомендации студентам об иноагентах Технологии и медиа, 12:00
В затопленных районах Оренбургской области эвакуировали 13,1 тыс. человек Общество, 11:54
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в вербовке Общество, 11:52
В Токмаке из-под завалов достали пять человек Общество, 11:33