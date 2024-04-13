Балицкий: в Токмаке спасатели извлекли из-под завалов живыми пять человек

В Токмаке из-под завалов достали пять человек

Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов после обстрела пять человек, все они живы. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Пострадавшие получили ожоги и ранения, их госпитализировали. Трое находятся в тяжелом состоянии. Этих раненых экстренно перевезут в областную больницу.

Ночью из-под завалов в Токмаке достали тела двоих погибших. Таким образом, число погибших выросло до восьми. Среди жертв есть два ребенка.

Токмак попал под обстрел вечером 12 апреля. По словам Балицкого, украинские военные атаковали жилой сектор города.

В результате обстрела без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек. Пострадали свыше 10 человек.