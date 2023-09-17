Система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области

Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области

Российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по городу Токмак в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Попытка атаки произошла в 21:15 мск. «Сведения о жертвах и разрушениях не поступали», — сказал представитель оперативных служб.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье остается под контролем украинских войск.

Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку около 11:15 мск. «Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — написал Рогов.