Генпрокуратура начала проверку видео с обезглавливанием военного ВСУ

Генпрокуратура начала проверку видео с отрезанием головы у военного ВСУ

Генпрокуратура инициировала проверку появившегося в соцсетях видео на котором, предположительно, запечатлено убийство военнослужащего ВСУ, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве заявили, что видео Генпрокуратура обнаружила «в ходе мониторинга сети «Интернет»

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть. В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — заявили в Генпрокуратуре

На кадрах лежащему на земле человеку отрезают голову. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести проверку достоверности этих кадров.

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