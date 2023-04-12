Кремль призвал проверить видео с «обезглавливанием украинского военного»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 11 апр, 16:08
Безалкогольное виски и боязнь сахара: как развивается ЗОЖ-рынок в России Pro, 15:21
Университет нефти и газа имени Губкина закрыли из-за вспышки кори Общество, 15:20
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 15:12
Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за шахматную корону Спорт, 15:12
WP сообщила о переносе сроков украинского наступления Политика, 15:09
«Манчестер Юнайтед» из-за травмы лишился лучшего бомбардира Спорт, 15:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:04
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года Технологии и медиа, 15:02
Баффет объяснил покупку акций пяти «сого сёся» из Японии «смешной ценой» Инвестиции, 14:57
Мальчику Федору из Брянской области вручили медаль «За отвагу» Политика, 14:55
Власти утвердили строительство нового небоскреба в «Москва-Сити» Недвижимость, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:53
Reuters сообщил о росте экспорта российских нефтепродуктов по морю на 17% Экономика, 14:47
Минобороны сообщило о взятии «Вагнером» трех кварталов в Артемовске Политика, 14:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль призвал проверить видео с «обезглавливанием украинского военного»

Дмитрий Песков: видео с «обезглавливанием украинского военного» необходимо проверить
На появившемся в Сети видео мужчина в камуфляже отрезал лежащему человеку в украинской форме голову. Кремль призвал сначала разобраться, была ли казнь
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Видеозапись с казнью, предположительно, украинского военного необходимо проверить, это ужасные кадры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Затем это может стать поводом для того, чтобы это проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого. Но прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», — сказал Песков.

Видеозапись, о которой идет речь, распространилась в телеграм-каналах в середине апреля. На ней изображены мужчина с белой повязкой на правой ноге, одетый в камуфляж, и лежащий на земле человек в военной форме с желтой повязкой, использующейся украинскими военными. Мужчина на кадрах отрезает ножом голову лежащему человеку.

Власти Украины обвинили в казни пленного Москву. «Мы ничего не собираемся забывать. Мы также не собираемся прощать убийц. За все будет установлена юридическая ответственность», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава его офиса Андрей Ермак призвал исключить Россию из Совбеза ООН и написал: «За все будет ответ и ответственность».

Бывший нардеп Верховной рады, а затем первый спикер парламента Новороссии Олег Царев написал, что отрезать голову пленному — это преступление, а снимать процесс на видео — «идиотизм». «А к тем, кто выкладывает все это в Сеть, я вообще определения не могу подобрать. Знаю только, что если за это не наказывать по закону, то государства не будет», — написал он.

Российские правоохранительные органы и Минобороны видео пока не комментировали.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Украина казнь ВСУ Дмитрий Песков

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Пригожин фразой «собачья смерть» оценил видео «казни экс-бойца ЧВК»
Политика
Клишас ответил на призывы вернуть смертную казнь
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter