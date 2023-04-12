Кремль призвал проверить видео с «обезглавливанием украинского военного»

На появившемся в Сети видео мужчина в камуфляже отрезал лежащему человеку в украинской форме голову. Кремль призвал сначала разобраться, была ли казнь

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Видеозапись с казнью, предположительно, украинского военного необходимо проверить, это ужасные кадры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Затем это может стать поводом для того, чтобы это проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого. Но прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», — сказал Песков.

Видеозапись, о которой идет речь, распространилась в телеграм-каналах в середине апреля. На ней изображены мужчина с белой повязкой на правой ноге, одетый в камуфляж, и лежащий на земле человек в военной форме с желтой повязкой, использующейся украинскими военными. Мужчина на кадрах отрезает ножом голову лежащему человеку.

Власти Украины обвинили в казни пленного Москву. «Мы ничего не собираемся забывать. Мы также не собираемся прощать убийц. За все будет установлена юридическая ответственность», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава его офиса Андрей Ермак призвал исключить Россию из Совбеза ООН и написал: «За все будет ответ и ответственность».

Бывший нардеп Верховной рады, а затем первый спикер парламента Новороссии Олег Царев написал, что отрезать голову пленному — это преступление, а снимать процесс на видео — «идиотизм». «А к тем, кто выкладывает все это в Сеть, я вообще определения не могу подобрать. Знаю только, что если за это не наказывать по закону, то государства не будет», — написал он.

Российские правоохранительные органы и Минобороны видео пока не комментировали.