Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва объявила сотрудника посольства Норвегии в России персоной нон грата, сообщается на сайте МИДа. Дипломат должны покинуть страну в течение трех дней.

Это стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые на фоне шпионского скандала выслали из страны российского дипломата.

«С российской стороны было подчеркнуто, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений. Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», — говорится в заявлении российского МИДа.

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