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МИД заявил о росте риска военного конфликта между Россией и НАТО

Замглавы МИД Грушко: растет риск военного столкновения между Россией и НАТО
По словам замглавы ведомства Грушко, рост рисков столкновения России и НАТО доказывает ситуация в балтийском регионе, который превратился «в зону военного соперничества». Угроза возросла и из-за присоединения к блоку Финляндии
Замглавы МИД Александр Грушко
Замглавы МИД Александр Грушко (Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС)

Риски военного столкновения России и Североатлантического альянса возрастают, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества», — сказал он.

Грушко отметил, что в Брюсселе «любят» говорить о том, что Балтийское море стало «натовским». По мнению замминистра, это не так, и Россия обладает достаточными средствами, в том числе военными, чтобы не допустить реализации «мечтаний НАТО».

Дипломат отметил, что «кратно» риски выросли и из-за увеличения границы между странами НАТО и Россией на 1200 км в связи с недавним присоединением к альянсу Финляндии. Грушко отметил, что «пока преждевременно говорить» о возможном размещении на территории этой страны ядерного оружия. Об этом, указал дипломат, говорят заявления официальных лиц и Хельсинки, и Вашингтона, и блока. Но стоит обратить внимание на модернизацию финских вооруженных сил, которым, например, поступают способные нести ядерное оружие самолеты F-35, отметил Грушко.

МИД не в первый раз отмечает, что угроза прямого столкновения Москвы и альянса растет. В октябре прошлого года ведомство заявило, что риски увеличиваются из-за поставок западных вооружений Украине. Кремль отмечал в апреле, что не имеет «ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии» НАТО в конфликте на Украине.

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В июне прошлого года страны Североатлантического альянса в новой стратегической концепции блока назвали Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок поддерживает и будет поддерживать Украину, но не является стороной конфликта. В феврале он указывал, что противостояние России и Запада может длиться много лет.

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