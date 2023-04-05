Лавров заявил о «горячей фазе войны» между Россией и США

Россия и США находятся в «горячей фазе войны» из-за американских военных поставок Украине, считает Лавров. Ранее такую же мысль высказал его зам Рябков. США не считают себя стороной конфликта, но обещают помогать Киеву и дальше

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Россия и США находятся «в горячей фазе войны», поскольку Вашингтон снабжает Киев оружием, заявил глава МИДа Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия 1». Он опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять [Украине]», — заявил министр.

Заявление было сделано на фоне посещения американским послом Линн Трейси Кремля, где проходила церемония принятия верительных грамот.

Лавров отметил, что между двумя странами нужно поддерживать отношения. Он выразил надежду, «что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят». По мнению министра, этого осталось «ждать недолго».

Президент Владимир Путин в ходе церемонии заявил, что российско-американские отношения сейчас «переживают глубокий кризис» из-за различных подходов двух стран «к формированию современного миропорядка». Несмотря на это, отметил глава государства, Москва будет руководствоваться в выстраивании отношений с Вашингтоном принципами «равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела».

О «горячем» конфликте с США заявил 5 апреля и заместитель Лаврова Сергей Рябков. «Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям», — отметил он и добавил, что «некоторые формы этой войны просто беспрецедентны» и не могли существовать, например, во времена холодной войны.

Советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News отмечал, что США или Запад не находятся в конфликте с Россией, конфликт идет «внутри Украины». Глава Пентагона Ллойд Остин исключал, что США будут участвовать в боевых действиях на украинской территории или пошлют туда свои войска. Вашингтон не раз отмечал, что будет оказывать Киеву поддержку столько, сколько потребуется.