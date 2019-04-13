МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Причерноморские страны должны сотрудничать ради безопасности в этой акватории, считает замминистра иностранных дел. По его словам, Москва ответит на возросшую активность НАТО в Черном море

Корабль НАТО Capricorne ВМС Франции в Одессе (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе», — сказал Грушко. По его словам, действия НАТО подрывают региональную стабильность.

Безопасность в регионе нужно обеспечить за счет сотрудничества причерноморских государств, добавил он.Россия следит за планами НАТО по расширению своего присутствия в Черном море и будет реагировать «соответствующим образом», подчеркнул заместитель министра.

В начале апреля страны НАТО согласовали пакет мер против России в Черном море. Речь идет о поддержке Украины и Грузии. Североатлантический альянс планирует помогать им обучать береговую охрану и морские силы, обмениваться информацией и проводить совместные учения.

Кроме того, планируется увеличить число направляемых в Черном море кораблей альянса «для гарантии безопасного прохода Украинских судов через Керченский пролив».