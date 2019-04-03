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В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Пакет мер направлен на сдерживание угроз, которые, по мнению альянса, исходят от России в Черноморском регионе. Ожидается, что главы МИД стран НАТО одобрят его на саммите, открывающемся в среду в Вашингтоне
Кей Бейли Хатчисон (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.

По словам Хатчисон, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в черноморском регионе. Она назвала «абсолютно неприемлемым» задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание под арестом моряков с этих судов. Постпред уточнила, что подобное «агрессивное поведение» России будет обсуждаться на саммите.

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Она подтвердила, что американские власти совместно с НАТО разработали «пакет мер» для сдерживания России в Черном море. По словам Хатчисон, готовящийся пакет мер будет включать наблюдение с воздуха, а также оправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

«Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», — отметила она.

По словам Хатчисон, НАТО необходимо сделать так, чтобы акватория Черного моря была безопасна для стран этого региона от «навязчивости России». Россия разместила вооружения в Крыму, указала она, подчеркнув, что Вашингтон считает его частью Украины . «И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве», — добавила постпред.

О том, что на саммите глав внешнеполитических ведомств стран НАТО будет предпринята попытка согласовать пакет мер в ответ на действия России в Черном море, заявил ранее во вторник официальный представитель Госдепартамента США, сообщал Reuters.

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«Основное внимание уделяется оборонительной и сдерживающей позиции альянса в Черноморском регионе», — сказал чиновник, выступая перед журналистами на условиях анонимности. Он уточнил, что на саммите будут обсуждаться все аспекты военной угрозы, исходящей от России, в том числе в Черном море.

Саммит министров иностранных дел стран-членов НАТО стартует 3 апреля в Вашингтоне и продлится два дня.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Инцидент в Керченском проливе, о котором шла речь в заявлении Хатчисон, имел место в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники с применением огня задержали три корабля ВМС Украины, которые, по утверждению российской стороны, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. Киев уверяет, что уведомлял о маневрах кораблей Москву и называет ее действия агрессией. Москва расценивает действия Киева как провокацию. В настоящее время моряки с задержанных судов находятся под арестом в Москве.

Авторы: Мария Бондаренко, Михаил Юшков
Теги: НАТО в Европе, Черное море, Керченский пролив
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