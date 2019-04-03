В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море

Пакет мер направлен на сдерживание угроз, которые, по мнению альянса, исходят от России в Черноморском регионе. Ожидается, что главы МИД стран НАТО одобрят его на саммите, открывающемся в среду в Вашингтоне

Кей Бейли Хатчисон (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.

По словам Хатчисон, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в черноморском регионе. Она назвала «абсолютно неприемлемым» задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание под арестом моряков с этих судов. Постпред уточнила, что подобное «агрессивное поведение» России будет обсуждаться на саммите.

Она подтвердила, что американские власти совместно с НАТО разработали «пакет мер» для сдерживания России в Черном море. По словам Хатчисон, готовящийся пакет мер будет включать наблюдение с воздуха, а также оправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

«Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», — отметила она.