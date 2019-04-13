Трамп поддержал идею провести третьи переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США охарактеризовал свои отношения с лидером КНДР как превосходные и заявил, что третий саммит был бы полезен. Ранее Ким Чен Ын потребовал от Вашингтона изменить свою позицию по переговорам о денуклиаризации

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Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести новый, третий по счету, саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в Twitter.

Трамп отметил, что согласен с Ким Чен Ыном в том, что их личные отношения остаются очень хорошими. «Возможно, слово «превосходный» будет более точным», — добавил президент США. По его словам, третий саммит «был бы полезен».

У Северной Кореи есть огромный потенциал экономического роста и богатства под руководством Ким Чен Ына, заявил Трамп. Президент США подчеркнул, что с нетерпением ждет дня, когда от ядерного оружия избавятся, а санкции будут сняты.

Ранее лидер КНДР заявил, что готов ждать до конца года изменения позиции США по переговорам о денуклиаризации. Если же этого не произойдет, США «вообще не сможет получить то, чего хочет», сказал Ким Чен Ын.