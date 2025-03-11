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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал об увеличении интереса в ЕС к конфискации активов России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
На фоне последних действий администрации Трампа европейские страны говорят, что заинтересованы в конфискации активов России и поддержке Украины за их счет, сообщили эксперты. Кремль предупреждал о юридических последствиях
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Изменившаяся при Дональде Трампе политика США по отношению к Украины «шокировала европейцев», которые осознают необходимость финансирования помощи Киеву, на этом фоне в ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы, пишет Reuters.

На саммите 6 марта, посвященном увеличению расходов на оборону, каких-либо решений об изъятии российских активов принято не было, а Германия, Франция и Бельгия (в этой стране базируется депозитарий Euroclear, где находятся большинство замороженных средств) выступили против, сообщил агентству европейский дипломат.

Тем не менее, по словам эксперта по праву из Университета Вирджинии Миту Гулати, последние действия Трампа подталкивают европейские страны к «попыткам сделать то, чего не хотели делать шесть месяцев назад». «Те же люди, которые говорили, что мы не собираемся полностью конфисковать активы, сейчас звонят и говорят, что мы заинтересованы в этом», — сказал Гулати, не уточнив, о каких именно странах речь.

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Сотрудник Центробанка одной из стран Европы в разговоре с агентством согласился, что политическое давление с целью рассмотреть возможность конфискации активов усиливается. По словам собеседника, позиция Европейского центрального банка о недопустимости изъятия средств может не повлиять на политиков. Тем временем, отметил он «счет для Украины только что сильно вырос», что «делает эти деньги гораздо более привлекательными».

На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что международно-правовые основания, на которых будет приниматься любое решение об активах, «имеют значение для других инвесторов». Reuters отмечает, что окончательное решение остается не за регуляторами, а за Берлином, Парижем и другими столицами, но европейские лидеры не будут относиться к аргументам Лагард легкомысленно.

Официальная позиция регулятора не меняется, но на прошлой неделе глава Банка Латвии Мартиньш Казакс первым из членов Совета управляющих ЕЦБ назвал конфискацию активов России «жизнеспособным вариантом помощи Украине в ее борьбе за свободу». В частном порядке изъятие средств одобряют должностные лица других центральных банков стран Балтии, пишет Politico.

С февраля 2022 года западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.

Власти России считают любые действия с ее активами воровством. В Кремле передачу Украине доходов от них назвали незаконной и предупредили о серьезных юридических последствиях.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
российские активы Евросоюз ЕЦБ Украина
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