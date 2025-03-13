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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о просьбе Турции к США из-за санкций против Газпромбанка

Сюжет
Война санкций
Министр финансов Турции планирует созвониться с американским коллегой, чтобы обсудить исключения из санкций США против Газпромбанка, пишет Bloomberg. Срок действия послаблений, по словам источников агентства, истекает уже 20 марта
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Турция работает над продлением срока действия предоставленного США исключения из санкций, которое позволяет ей оплачивать газ из России через Газпромбанк. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце ноября 2024 года Соединенные Штаты расширили блокирующие санкции в отношении российского финансового сектора. Под ограничения попали более 50 банков, в том числе и Газпромбанк. Спустя месяц, в декабре прошлого года, Турция добилась разрешения платить за российский газ через Газпромбанк.

Турецкие власти официально не сообщали, на какой срок предоставлено разрешение, отмечает Bloomberg. Однако источники агентства утверждают, что период послабления закончится уже через неделю, 20 марта.

Турция получила разрешение от США платить за газ через Газпромбанк
Политика
Анкара, Турция

К этому моменту Анкара намерена добиться новой отсрочки от соблюдения санкций. По словам источников, до конца недели министр финансов Турции Мехмет Шимшек намерен провести телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить этот вопрос.

Россия остается одним из основных поставщиков природного газа в Турцию. Согласно расчетам Bloomberg, на ее долю пришлось 45% поставок газа, потребляемого в Турции.

Газ из России в Турцию поступает по двум трубопроводам через Черное море: «Голубой поток» и «Турецкий поток». Проектная мощность «Голубого потока», который был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, составляет 16 млрд куб. м в год. Общая протяженность трубопровода — 1 213 км. Запущенный в 2020 году «Турецкий поток» обладает общей проектной мощностью 31,5 млрд куб. м в год, его протяженность около 1 100 км.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считает их незаконными и нелегитимными.

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Теги
Милена Костерева
Турция США Россия Газпромбанк газ
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