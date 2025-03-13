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Военная операция на Украине ,  
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Помощник Путина оценил предложение о временном перемирии

Ушаков: временное перемирие на Украине — это передышка для украинских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия хочет долгосрочного урегулирования, а шаги, «которые имитируют мирные действия», никому не нужны, заявил Ушаков. Он допустил, что Путин позже выскажет «более конкретные и содержательные оценки» предложения о перемирии
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Предложенное временное перемирие на Украине — это передышка для украинских военных. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.

Ушаков сообщил, что озвучил российскую позицию в телефонном разговоре с советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем, который рассказал ему об итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Он указал, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию конфликта с учетом интересов Москвы. «Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков допустил, что президент Владимир Путин выскажет «более конкретные и содержательные оценки» на предстоящей пресс-конференции.

Reuters узнал о переданных США требованиях России к перемирию с Украиной
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Отвечая на просьбу прокомментировать данные Reuters о том, что Россия передала США свои условия для сделки о перемирии, Ушаков напомнил, что стороны поддерживали контакты «на различных уровнях». «Надеюсь, они знают нашу позицию, и хочется верить, что эта позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — сказал он.

Россия пока ждет от США детали о предложениях, которые были приняты после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявлял накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин прежде говорил, что целью урегулирования должно быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения» с последующим продолжением конфликта, а «долгосрочный мир».

После встречи в Джидде 11 марта стороны сообщили, что Киев принял предложение Вашингтона прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на этот шаг пойдет Москва. В обмен США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в случае согласия российской стороны соглашение о перемирии может быть заключено «в течение нескольких дней». По мнению президента Дональда Трампа, прекращение огня имеет смысл для России, но в то же время «будет много негативных моментов». Трамп отметил, что у Вашингтона есть финансовые рычаги давления на Москву, но он не хотел бы их применять.

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Юрий Ушаков Кремль перемирие прекращение огня Украина США
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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