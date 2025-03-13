В Киеве рассказали о «заключительном акте» президентства Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинского чиновника. В числе факторов, которые негативно сказываются на поддержке действующего главы государства, издание называет проблемы с вооружением и мобилизацию на Украине.
В политических кругах Киева «зарождаются спекуляции» на тему, как долго Зеленский сможет оставаться президентом, пишет FT. «Мы находимся в заключительном акте [его президентства]», — цитирует газета неназванного украинского чиновника.
По информации FT, политические оппоненты Зеленского, которые публично поддержали его после «фиаско в Овальном кабинете», на самом деле готовятся к выборам и формируют альянсы. Некоторые оппозиционные политики уже начали работу с администрацией президента США, указывает газета.
В публикации также приводятся мнения, сможет ли Украина продолжать боевые действия без поддержки США. На вопрос, как долго Киев сможет продержаться без Вашингтона, украинские военные, аналитики и чиновники, как правило, отвечают «по крайней мере шесть месяцев», пишет FT.
Решением для Украины может стать наращивание поставок из Европы, а также развитие собственного оборонного производства. Тем не менее проблемы внутри страны продолжают оказывать давление на Зеленского. Помимо нехватки вооружений его президентству могут угрожать проблемы с призывом в армию. По словам западных чиновников, именно нехватка людей остается «самой острой проблемой Украины».
В ноябре 2024 года на фоне продвижения российских войск Вашингтон при администрации Джо Байдена призвал Киев снизить минимальный порог мобилизации с 25 до 18 лет. Однако украинская сторона отказалась: Зеленский тогда заявил, что главной проблемой ВСУ служит нехватка оружия.
Президент России Владимир Путин считает Зеленского нелегитимным главой государства, ссылаясь на то, что формальный срок полномочий украинского лидера истек еще в мае 2024 года. К проведению выборов Киев призвал и нынешний американский президент Дональд Трамп. Руководитель украинского Центризбиркома Олег Диденко говорил, что теоретически выборы на Украине можно провести в 2025 году, но для этого необходимы завершение боевых действий и отмена военного положения.
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