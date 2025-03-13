Reuters узнал о недовольстве американцев «встряской экономики» от Трампа

Экономическую стратегию Трампа раскритиковали и назвали «хаотичной» 57% американцев, участвовавших в опросе Reuters/Ipsos. Большинство респондентов считают, что президент должен сконцентрироваться на сдерживании роста цен в США

Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), США, 11 марта 2025 года (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Стратегия президента Дональда Трампа, которая призвана «встряхнуть» американскую экономику, «слишком непредсказуема», считают более половины опрошенных Reuters/Ipsos граждан США. С тем, что действия Трампа были «слишком хаотичными», включая налоги на импорт, согласился как минимум один из трех республиканцев.

В опросе, который проводился 11–12 марта, приняли участие 1422 взрослых американца. В частности, им задали вопрос: «Являются ли действия Трампа в сфере экономики, слишком непредсказуемыми?» Около 57% опрошенных американцев считают, что президент США слишком непостоянен в своих действиях.

В то же время треть участников опроса не считают, что реализуемая Трампом политика была хаотичной. 11% респондентов заявили, что сомневаются, или не стали отвечать на вопрос.

С утверждением, что экономическая стратегия президента «окупится в долгосрочной перспективе», согласились 79% республиканцев. Это свидетельствует о том, что некоторые члены партии президента не в восторге от его стиля правления, но согласны с сутью проводимой политики, пишет агентство. 41% респондентов в целом и только 5% среди демократов заявили, что политика Трампа «в итоге окупится».

Около 70% респондентов ожидают, что повышение тарифов на поставляемые в США товары приведет к увеличению стоимости продуктов. Такого мнения придерживаются девять из десяти демократов, а также шесть из десяти республиканцев. Около 61% участников опроса считают, что сдерживание роста цен должно быть для Трампа приоритетом.

Введение тарифов на все импортируемые товары было ключевым элементом программы Трампа. Этот шаг, как пояснял он, должен способствовать развитию американской промышленности и заставить производителей перенести свои заводы в США.

10 марта Трамп заявил, что страна переживает «переходный период», и не исключил, что развязанная им тарифная война может вызвать рецессию. На слова президента сразу отреагировал американский фондовый рынок. Индекс S&P 500, который отражает динамику крупнейших компаний США, упал на 2,7%. Индекс NASDAQ 100 обвалился на 3,8%, а совокупная капитализация входящих в него компаний за день сократилась на $1 трлн.