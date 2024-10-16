Как Трамп предполагает спасти американскую экономику

Дональд Трамп на заседании Экономического клуба Чикаго разъяснил свою программу по спасению американской экономики. Ее ключевые положения — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Joel Angel Juarez / Reuters)

Как выглядит план Трампа по спасению американской экономики

15 октября Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат на нынешних выборах от республиканцев, выступил в Экономическом клубе Чикаго с изложением своей экономической программы. Модератором дискуссии выступил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт. К участию в ней также была приглашена кандидат Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис, но она предпочла отправиться в Детройт для интервью местному радио.

Ключевой элемент программы Трампа — введение тарифов в размере 10—20% на все импортируемые товары, а в случае их китайского происхождения — в размере до 60%. Роберт Лайтхайзер, бывший торговый представитель в администрации Трампа, оповестил финансистов с Уолл-стрит, что в случае победы на выборах республиканец планирует сделать это практически сразу после вступления в должность, сообщил CNBC 12 октября. Этот шаг, как пояснил Трамп в Чикаго, будет способствовать развитию американской промышленности и вынудит производителей перенести свои заводы в США. «Для меня самое красивое слово в словаре — это «тарифы». Это мое любимое слово, — сказал Трамп. — [Тарифы] будут защищать наши компании, у которых уже есть производство у нас, и новые компании, которые только перенесут его к нам. Тысячи компаний переберутся к нам, мы увеличим [производство в США], как никогда раньше, и мы их всех защитим, мы не позволим, чтобы их кто-то «подрезал».

Кроме того, тарифы даже в 10% помогут сократить бюджетный дефицит на сотни миллиардов долларов, заявил республиканец.

Он также в очередной раз назвал главной угрозой американской промышленности планы Китая построить гигантские автомобильные заводы в Мексике. По его словам, тот факт, что он так часто об этом упоминал в ходе предвыборной гонке и грозился ввести тарифы «в 100%, 200%, 2000%», вынудил Китай и Мексику отказаться от этих планов. «Если я не выиграю, то эти заводы уничтожат нашу страну. Это будут самые крупные автомобильные заводы в мире… Если она [Камала Харрис] выиграет, то они вернутся к этому плану», — заявил Трамп.

Другие компоненты его экономической программы — продление налоговых послаблений, введенных в 2017 году, снижение налоговой ставки для корпораций, производящих свои товары в США, с 21% до 15%, отмена налогов на чаевые и соцпособия, а также отказ от двойного налогообложения для граждан США, проживающих за границей.

Республиканец также предлагает организовать массовую высылку иммигрантов, находящихся в США незаконно, чтобы снизить цены на жилье. Для этого он хочет задействовать закон 1798 года «О врагах-иностранцах», который не использовался со времен Второй мировой войны. По последним подсчетам, относящимся к 2023 году, в США без необходимых документов находится по меньшей мере 11,7 млн иностранных граждан. При этом подавляющее большинство из них — примерно три четверти — живут в стране не менее 10 лет. «Я хочу, чтобы в нашу страну приезжало много людей. Но я хочу, чтобы они это делали легально», — сказал Трамп, в очередной раз подчеркнув, что среди нелегальных иммигрантов много преступников, террористов и наркоторговцев. По его словам, власти Венесуэлы даже якобы выпускают из своих тюрем бандитов и наркоторговцев, грузят их в автобусы и везут к американской границе, тем самым «безумно» снижая уровень преступности в своей стране.

Почему Трамп уделяет такое внимание экономической программе

Пристальное внимание Трампа к экономическим вопросам неслучайно: из опроса в опрос американские избиратели называют их главной темой на предстоящих президентских выборах. Причем, согласно исследованию Pew Research Center, экономика гораздо важнее для сторонников республиканцев, нежели для избирателей Демпартии: 93% респондентов, идентифицировавших себя как разделяющие взгляды Трампа, назвали экономику ключевым вопросом президентской кампании 2024 года, тогда как аналогичную точку зрения выразили лишь 68% сторонников Харрис. Бо́льшую важность для последних представляют вопросы здравоохранения (76%) и назначения судей в Верховный суд (73%).

В июне 2022 года инфляция в США достигла максимальных за 40 лет показателей — 9,1%. Сильнее всего за год выросли цены на топливо — на 59,9% по сравнению с 2021 годом, продукты подорожали на 10,4%, жилье — на 5,6%. К сентябрю 2024 года инфляция замедлилась до 2,4%. Однако американцы все равно платят примерно на 20% больше за товары и услуги, чем до пандемии коронавируса, а 66% считают, что их доходы не поспевают за ростом стоимости жизни. Вместе с тем безработица приблизилась к рекордным за три года показателям, а темпы создания новых рабочих мест упали до самых низких значений с января 2021 года.

Менее чем за месяц до президентских выборов подавляющее большинство американцев настроено весьма пессимистично: 63% считают, что экономика США «находится на неверном пути», а 62% опрошенных характеризуют ее как слабую, следует из опроса Гарвардского центра американских политических исследований и Harris Poll. Похожие результаты дало исследование телеканала ABC и Ipsos: 59% опрошенных заявили, что экономическая ситуация в США продолжает ухудшаться. При этом респонденты склонны больше доверять Трампу в вопросах экономики (46%) и инфляции (44%), чем Харрис (38% и 37%, соответственно). Предлагаемые республиканцем массовые депортации также пользуются все большей поддержкой внутри американского общества: 56% респондентов того же опроса заявили, что поддерживают такой шаг — это на 20% больше, чем восемью годами ранее.

Почему экономисты скептически относятся к планам Трампа

Еще в июне 16 нобелевских лауреатов по экономике опубликовали открытое письмо, в котором предупредили, что «финансово безответственные» бюджетные предложения Трампа могут вновь разогнать инфляцию. «Результаты этих выборов будут иметь экономические последствия на годы, а возможно, и десятилетия вперед. Мы считаем, что второй президентский срок Трампа окажет негативное влияние на экономическое положение США в мире и дестабилизирующее воздействие на внутреннюю экономику США», — говорится в письме.

Тревогу нобелевских лауреатов разделяют и другие ученые. Институт мировой экономики Петерсона, базирующийся в Вашингтоне, подсчитал, что предложенные Трампом меры разгонят инфляцию до 6 — 9,3% к 2026 году, тогда как в противном случае она составила бы 1,9%. При этом цены на потребительские товары, по мнению ученых, вырастут на 20-28% к 2028 году в случае, если Трамп вернется в Белый дом и реализует свою экономическую программу.

Исследователи из Пенсильванского университета, в свою очередь, прогнозируют, что реализация экономической программы Трампа приведет к снижению налоговых поступлений на $5,8 трлн в течение следующих 10 лет — и росту бюджетного дефицита на ту же сумму. Независимая некоммерческая организация «Комитет по ответственному исполнению федерального бюджета» (Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB) делится еще более пессимистичным прогнозом — рост госдолга на $7,5 трлн к 2035 году. При этом реализация программы Харрис также увеличит госдолг США, но на сумму более чем вдвое меньше — $3,5 трлн.

Экономисты также опасаются, что повышение пошлин на импортные товары ударит в первую очередь по американским потребителям. По подсчетам специалистов Института Петерсона, среднестатическое американское домохозяйство будет терять порядка $2,6 тыс. в год после уплаты налогов из-за роста цен на импортную продукцию. Либеральный Центр действий за американский прогресс прогнозирует, что введение новых пошлин будет равносильно повышению налогов для типичной американской семьи на $2,5-3,9 тыс. в год.

Предложенная Трампом массовая высылка нелегальных мигрантов также может оказаться тяжким бременем для американской экономики. Би-би-си отмечает, что высылка даже 1 млн человек, о вероятности чего сказал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, будет сопряжена с множеством логистических сложностей. Ресурсов, имеющихся в распоряжении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), может оказаться недостаточно для того, чтобы выследить и поймать даже на порядок меньшее число нелегальных мигрантов. Стоимость же высылки 13 млн человек (с учетом 2,3 млн человек, незаконно пересекших границу США в период с января 2023 года по апреля 2024 года, но отпущенных Министерством внутренней безопасности) составит по меньшей мере около $315 млрд, если ее удастся провести в короткие сроки, или же $967,9 млрд, если на реализацию этой программы понадобится 10 лет, подсчитал Американский иммиграционный совет.

Доклад CRFB отмечает, что безотносительно того, кто выиграет выборы, новый президент США столкнется с беспрецедентной финансовой ситуацией. В течение трех лет, по прогнозам экономистов, сумма госдолга побьет очередной рекорд, а расходы на его обслуживание, уже превысившие оборонные, негативно отразятся на способности правительства заботиться о пожилом населении США и обновлять стареющую инфраструктуру. «Однако кандидаты в президенты как от Республиканской, так и от Демократической партии выдвинули планы, которые в лучшем случае сохранят статус-кво, а в худшем — значительно увеличат наш долг и бюджетный дефицит», — резюмируют авторы исследования.