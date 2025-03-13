Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы России

Президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии Министерства финансов США 8L, предусматривающей возможность проведения зарубежными компаниями расчетов за российские энергоресурсы через российские банки, которые находятся под санкциями. Об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила в эфире телеканала Fox News.

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала пресс-секретарь Белого дома (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, вопрос находится на рассмотрении Минфина.

Срок действия лицензии 8L истек 12 марта 2025 года. Разрешение позволяло проводить транзакции с несколькими российскими банками для расчета при покупке партий нефти, газа, угля и других энергоресурсов.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Белый дом поручил рассмотреть возможность смягчения санкций против России в энергетической сфере в случае достижения договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

По данным источников агентства, варианты смягчения энергетических санкций планируется рассмотреть на фоне ожиданий по итогам переговоров президентов России и США о прекращении конфликта на Украине.

Москва считает санкции незаконными, одним из ее требований для переговоров с Киевом была отмена ограничений.