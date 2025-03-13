ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от США

Во всемирной организации отметили, что слишком сильно полагались на помощь со стороны США в гуманитарных вопросах, а теперь, после ее сокращения, приходится выбирать, чьи жизни «ставить на первое место»

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Если США не вернутся к предоставлению иностранной помощи, то это может повлиять на очень многих людей, в том числе привести к смертям, предупредил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Том Флетчер, передает NDTV.

«Многие умрут, потому что эта помощь иссякает», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, «темпы и масштабы сокращения финансирования, с которыми мы столкнулись, безусловно, являются сейсмическим шоком для сектора» гуманитарной помощи. По его оценкам, более 300 млн человек нуждаются в гуманитарной поддержке. Флетчер отметил, что в ООН «слишком сильно» рассчитывали на помощь США, а теперь приходится выбирать, чьи жизни «ставить на первое место».

Вернувшись на пост президента США, Дональд Трамп 20 января на 90 дней приостановил иностранную помощь от Вашингтона. В первую очередь это коснулось Агентства США по международному развитию — USAID, созданного в 1961 году президентом Джоном Кеннеди.

Трамп и его команда подвергли агентство критике. Глава государства обвинял структуру в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию USAID.

10 марта госсекретарь Марко Рубио, ставший главой агентства, сообщил, что США закрывают 83% программ USAID — это 5,2 тыс. контрактов. По его словам, в рамках них «были потрачены десятки миллиардов долларов способами, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов».

К таким выводам американские власти пришли после шестинедельного анализа деятельности USAID. По итогам проверки остались в силе около 1 тыс. программ. Расходы по ним будут контролировать «более эффективно под руководством Государственного департамента», отметил Рубио.