Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Технические условия магистрального газопровода около Суджи в Курской области позволяют воспользоваться им для переброски военнослужащих. Об этом РБК сообщил эксперт Фонда национальной энергетической эффективности Станислав Митрахович.
Поставки газа по нему прекратились с начала года, топливом он не заполнен «по крайней мере, полным масштабом»; его диаметр — 1,4 м, что меньше роста взрослого человека, но можно идти согнувшись, продолжил эксперт. По его мнению, «ничего супер уникального технического» для такой операции не требуется, потребуется физическая выносливость и психологическая выдержка.
«Для этого нужны специальные физические навыки, понятно, что шли с использованием, допустим, кислородного баллона и так далее, но в принципе это не отличается принципиально от использования каких-нибудь подземных коммуникаций в боевых действиях, вроде канализации или систем вентиляции», — сказал Митрахович.
Попасть в трубу можно через железобетонные колодцы и камеры, которые устанавливают для технологического обслуживания трубопроводов под землей, рассказала РБК эксперт промышленного и гражданского строительства Эльвира Ярыгина. Либо, продолжила она, можно раскопать грунт и срезать часть газопровода.
«Конечно, есть свои трудности передвижения и пребывания в стесненных условиях, но человек невысокого роста и стройного телосложения вполне сможет передвигаться внутри. При монтаже магистрали таким образом обследуют стыковочные швы передвигаясь на «маленькой тележке», — добавила Ярыгина.
Об операции российских военных с использованием трубы магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, сообщил 9 марта врио курского губернатора Александр Хинштейн. Он рассказал, что военным надо было идти, «согнувшись, в обмундировании, с десяток километров», существовал риск отравления, поэтому военным понадобились средства защиты.
В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов: «Используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубину боевых порядков группировки вооруженных сил Украины».
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