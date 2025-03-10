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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской области

Командир «Ахмата» счел историческим «бросок через трубу» в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов счел исторической операцию по подземному заходу в Суджу Курской области. Так он охарактеризовал ее в своем телеграм-канале.

«Подготовка бойцов спецназа «АХМАТ» МО РФ к исторической операции «бросок через трубу», — написал Алаудинов, комментируя приложенное к посту видео подготовки.

Он также назвал операцию уникальной и заявил, что она войдет в учебные пособия для спецслужб и в учебники истории России.

Минобороны показало кадры удара по уходящей из Суджи колонне ВСУ
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Для прорыва позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, об этом сообщил 9 марта врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, людям надо было идти, «согнувшись, в обмундировании, с десяток километров». Также существовал риск отравления, поэтому военным понадобились средства защиты.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. По данным российского Минобороны, украинские военные установили контроль над 1268 кв. км из 29,9 тыс. кв. км территории региона. Как сообщили в Генштабе, к февралю 2025 года удалось освободить свыше 800 кв. км или около 64% занятой территории. Накануне Минобороны, в частности, отчиталось, что под контроль России вернулись села Малая Локня и Черкасское Поречное, а также хутор Косица.

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Теги
Апти Алаудинов Курская область Военная операция на Украине Суджа
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