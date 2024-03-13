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Политика ,  
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Bloomberg узнал, что инвестбанк ЕС планирует вложиться в оборонные заводы

Bloomberg: Европейский инвестбанк ведет переговоры об инвестировании в оборону
Европейский инвестиционный банк ведет переговоры с исполнительной властью ЕС и другими заинтересованными сторонами о начале инвестирования в военное производство, сообщил Bloomberg. В ЕС предлагали вложить до €100 млрд в ВПК блока
Европейский инвестиционный банк, Люксембург
Европейский инвестиционный банк, Люксембург (Фото: H.-D. Falkenstein / imagebroker.com / Global Look Press)

Кредитное подразделение Европейского союза (ЕС), Европейский инвестиционный банк (EIB), ведет переговоры с исполнительной властью ЕС и другими заинтересованными сторонами о начале инвестирования в компании, которые производят оборонную продукцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В марте ЕС объявил, что выделит €1,5 млрд ($1,6 млрд) на развитие оборонного сектора, но еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал к инвестициям в размере €100 млрд ($109 млрд). В январе он сообщал, что к концу 2024 года ЕС планирует выпускать по меньшей мере 1,3–1,4 млн снарядов в расчете на год.

Bloomberg пишет, что такой шаг потребовал бы от EIB расширить свое определение товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданском, так и в военном контексте и которые он уже финансирует.

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Cогласно проекту заключений, с которыми ознакомился Bloomberg, лидеры ЕС обсудят роль EIB в повышении обороноспособности блока на встрече на следующей неделе и призовут «пересмотреть определение товаров двойного назначения и политику кредитования оборонной промышленности» в инвестбанке. Сейчас EIB не может финансировать деятельность, которая подразумевает производство боеприпасов и оружия, а также оборудования или инфраструктуры, предназначенные для использования военными или полицией.

По данным Bloomberg, EIB является одним из крупнейших наднациональных эмитентов облигаций в регионе. Его уставный капитал формируется из взносов 27 стран — участниц ЕС.

По данным кредитной организации, за пределами ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) EIB Global в 2023 году предоставил финансирование в размере €8,44 млрд ($9,3 млрд).

Изменение EIB может включать в себя «отмену общего запрета банка финансировать военную инфраструктуру, которая не предназначена для военных целей», рассказал Bloomberg источник. По его словам, это также может позволить начать финансирование материалов, деталей и комплектующих для заводов-изготовителей, которые производят боеприпасы.

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В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен развернуть производство оружия нового поколения. В феврале Wall Street Journal со ссылкой на данные ФРС сообщил, что в США промышленное производство в оборонном и космическом секторах выросло на 17,5% за два года.

В январе Бретон сообщил, что к концу года в ЕС планируется выпускать по меньшей мере 1,3–1,4 млн снарядов

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Теги
Георгий Смирнов
Европейский инвестиционный банк ЕС оборонная промышленность
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