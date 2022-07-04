Европейский инвестбанк привлечет €100 млрд для восстановления Украины

Европейский инвестиционный банк представит план на конференции в Лугано, после чего страны ЕС решат, хотят ли они инвестировать. В мае ЕИБ оценивал стоимость восстановления Украины после российской спецоперации в триллионы евро

Здание Европейского инвестиционного банка в Люксембурге (Фото: eib.org)

Европейский инвестиционный банк задействует механизм, который прежде использовался для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, чтобы предоставить Украине помощь в размере €100 млрд, пишет Reuters со ссылкой на документ.

Фонду, который получит название EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF), на первоначальном этапе его существования понадобится €20 млрд в форме грантов, займов и гарантийных обязательств от стран объединения и бюджета ЕС для малых и средних компаний, которые будут заниматься инфраструктурными проектами. Благодаря эффекту мультипликатора общая стоимость таких проектов достигнет €100 млрд — это, по данным банка, составляет около половины от наиболее неотложных потребностей Киева на сегодняшний день.

Ожидается, что план будет представлен в понедельник на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Его должно одобрить большинство стран ЕС, после чего каждая из них решит, жертвовать ли средства в фонд. Собранные деньги могут быть потрачены на восстановление мостов, канализации, цифровой и энергетической инфраструктуры страны, отмечает Reuters.

Ранее Bloomberg сообщал, что вклад ЕС в реализацию плана по восстановлению Украины может превысить €500 млрд. По данным агентства, Еврокомиссия изучает разные варианты финансирования, включая гранты и кредиты. План на конференции в Лугано должен представить Киев. Он предусматривает проекты в области инфраструктуры, безопасности, климата, цифровой экономики и энергетики.

ЕИБ в мае оценил восстановление разрушенной в результате военных действий Украины в триллионы евро. Глава банка Вернер Хойер призвал международное сообщество помочь Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский оценивал восстановление страны после российской спецоперации в $600 млрд (около €575 млрд).