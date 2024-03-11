Генерал Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу» о новой мобилизации

Андрей Картаполов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Распространившийся в интернете приказ министра обороны Сергея Шойгу о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 году является фейком, мобилизация не планируется, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — сказал Картаполов, назвав документ фейком и «проделками наших оппонентов».

Ранее в соцсетях появилось фото приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации», в котором военкоматам поручили призвать на службу в рамках частичной мобилизации 300 тыс. человек к 1 июня 2024 года.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября того же года глава Минобороны Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тыс. человек.

В декабре 2023 года Путин на прямой линии заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации в России. По его словам, в зоне боевых действий на тот момент находились 244 тыс. мобилизованных. Кроме того, 486 тыс. военнослужащих были набраны в качестве добровольцев, и их поток не сокращается, подчеркнул глава государства.