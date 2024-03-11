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Военная операция на Украине ,  
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Генерал Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу» о новой мобилизации

Генерал Картаполов назвал фейком появившийся в сети приказ о новой мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Распространившийся в интернете приказ министра обороны Сергея Шойгу о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 году является фейком, мобилизация не планируется, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — сказал Картаполов, назвав документ фейком и «проделками наших оппонентов».

Ранее в соцсетях появилось фото приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации», в котором военкоматам поручили призвать на службу в рамках частичной мобилизации 300 тыс. человек к 1 июня 2024 года.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября того же года глава Минобороны Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тыс. человек.

В декабре 2023 года Путин на прямой линии заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации в России. По его словам, в зоне боевых действий на тот момент находились 244 тыс. мобилизованных. Кроме того, 486 тыс. военнослужащих были набраны в качестве добровольцев, и их поток не сокращается, подчеркнул глава государства.

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Андрей Картаполов Госдума Сергей Шойгу Минобороны мобилизация фейк
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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