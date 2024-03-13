Банк Франции снизил прогноз роста экономики страны в 2024 году

Центральный банк Франции снизил прогноз роста ВВП в 2024 году, передает Le Figaro.

В промежуточных прогнозах, опубликованных 12 марта, Банк Франции ожидает, что рост ВВП в стране составит 0,8% по сравнению с 0,9%, заявленными ранее. Управляющий банком Франсуа Виллеруа де Гальо объяснил это недостаточным ростом экономики в четвертом квартале 2023 года.

В феврале министр финансов Франции Брюно Ле Мэр пересмотрел прогноз роста Франции и снизил его с 1,4% до 1%, ссылаясь на «новый геополитический контекст», в том числе военную операцию на Украине.

Комментируя разницу в прогнозе ЦБ Франции и Брюно, Виллеруа де Гальо отметил, что она попадает в «предел неопределенности». Банк ожидает, что в следующем году рост ускорится до 1,5%, а затем до 1,7% в 2026 году. Уровень безработицы, по информации Банка Франции, с 7,5% в 2023 году увеличится до 7,8% с конца 2024 и до конца 2025 года.

В декабре 2023 года инфляция во Франции ускорилась по сравнению с 3,9% в ноябре. Ноябрьская инфляция была минимальной с января 2022 года.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в декабре выросли на 3,7% в годовом выражении и на 0,1% относительно ноября, а потребительские расходы повысились на 0,7% относительно предыдущего месяца.