В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, жителям необходимо укрыться в помещениях и не подходить к окнам, сообщил глава региона

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы», — написал он.

Глава региона также призвал жителей следить за оповещениями, проследовать в ближайшее здание или подземный переход, а также быть готовыми перейти в комнату без окон.

Позже Гусев сообщил, что средствами ПВО в Воронежской области был обнаружен и уничтожен БПЛА. «По предварительным данным, последний на земле нет. Режим опасности атаки беспилотниками сохраняется», — добавил он.

После начала российской спецоперации в приграничных с Украиной регионах, в том числе Воронежской области, регулярно объявляют воздушную тревогу. Так, накануне тревога объявлялась как из-за приближения дрона, так и из-за приближения ракет.

6 марта беспилотниками было атаковано нефтехранилище под Воронежем, там прогремел взрыв, однако пожара за ним не последовало. Как уточнял телеграм-канал «Воронеж!», атаке подверглась нефтебаза в Аннинском муниципальном районе на востоке области. Беспилотники были уничтожены. Обломки одного из БПЛА упали в резервуар, а второй рухнул на территории нефтебазы, пишет канал.