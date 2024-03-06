Возле нефтехранилища под Воронежем произошел взрыв

Возле нефтехранилища под Воронежем прогремел взрыв, сообщили региональные власти. Местный телеграм-канал уточняет, что над нефтебазой в Аннинском районе были сбиты беспилотники, их обломки упали на территории базы

Фото: Екатерина Христова / ТАСС

Взрыв прогремел возле нефтехранилища под Воронежем, гражданские объекты не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказала ТАСС сотрудница гостиницы, расположенной примерно в 100 м от нефтехранилища, утром в районе объекта прозвучал взрыв, за которым не последовало пожара. «Был взрыв, «прилет», но ничего не загорелось, и у нас [в гостинице] ничего не повреждено», — сказала собеседница агентства.

Как уточняет телеграм-канал «Воронеж!», атаке подверглась нефтебаза в Аннинском муниципальном районе на востоке области. Беспилотники были уничтожены. Обломки одного из БПЛА упали в резервуар, а второй рухнул на территории нефтебазы, пишет канал.

Ранее этим утром в регионе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Александр Гусев сообщал о трех сбитых беспилотниках, а также призывал не снимать и не выкладывать в соцсети работу ПВО.

После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов. Ранее сегодня атаке беспилотников также подверглись Курская и Белгородская области. Михайловский ГОК (одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды) был атакован дважды, загорелся один из резервуаров топлива, никто не пострадал.