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Избиратели в США назвали Байдена слишком старым, а Трампа — опасным

Bloomberg: избиратели в США назвали Байдена слишком старым, а Трампа — опасным
Сюжет
Выборы президента США
Избиратели в колеблющихся штатах США назвали недостатки действующего и бывшего президентов. По мнению опрошенных, Байден более честный, но в Трампе большинство видит сильного лидера
Джо Байден и&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Избиратели в США считают действующего президента, 81-летнего Джо Байдена, слишком старым, свидетельствуют данные опроса Bloomberg News и Morning Consult в штатах, где разворачивается основная борьба между демократами и республиканцами. Такое мнение выразили 82% респондентов. На возраст 77-летнего экс-президента Дональда Трампа указали 47% участников исследования.

Колеблющимися штатами называются штаты, в которых накануне выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.

Онлайн-опрос Bloomberg News/Morning Consult проводился с 12 по 20 февраля среди 4955 зарегистрированных избирателей в семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

И Байден, и Трамп намерены участвовать в выборах в ноябре 2024 года. Bloomberg отмечает, что более 1000 респондентов заговорили об их возрасте еще до того, как эту тему затронули интервьюеры. Опрос был проведен вскоре после публикации доклада спецпрокурора, в котором Байдена назвали «пожилым человеком с плохой памятью».

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Недостаток Трампа, по мнению большинства опрошенных, заключается в другом — 59% респондентов считают его опасным. В их числе есть и те, кто собирается голосовать за Трампа в ноябре. Байдена таковым назвали 48% участников исследования.

Байдена считают более честным и склонным к состраданию, чем его предшественник. В то же время более 50% опрошенных видят в Трампе более сильного лидера (Байден — 32%).

Около половины избирателей в колеблющихся штатах заявили что не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным по любому из уголовных дел. Дела против Трампа связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Экс-президент отрицает обвинения.

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В вопросах экономики большинство избирателей доверяют Трампу, показал опрос. Однако они поддержали некоторые шаги Байдена, например, подписанный им закон о борьбе с инфляцией.
 

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