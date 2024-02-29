Избиратели в США назвали Байдена слишком старым, а Трампа — опасным
Избиратели в США считают действующего президента, 81-летнего Джо Байдена, слишком старым, свидетельствуют данные опроса Bloomberg News и Morning Consult в штатах, где разворачивается основная борьба между демократами и республиканцами. Такое мнение выразили 82% респондентов. На возраст 77-летнего экс-президента Дональда Трампа указали 47% участников исследования.
Колеблющимися штатами называются штаты, в которых накануне выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.
Онлайн-опрос Bloomberg News/Morning Consult проводился с 12 по 20 февраля среди 4955 зарегистрированных избирателей в семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
И Байден, и Трамп намерены участвовать в выборах в ноябре 2024 года. Bloomberg отмечает, что более 1000 респондентов заговорили об их возрасте еще до того, как эту тему затронули интервьюеры. Опрос был проведен вскоре после публикации доклада спецпрокурора, в котором Байдена назвали «пожилым человеком с плохой памятью».
Недостаток Трампа, по мнению большинства опрошенных, заключается в другом — 59% респондентов считают его опасным. В их числе есть и те, кто собирается голосовать за Трампа в ноябре. Байдена таковым назвали 48% участников исследования.
Байдена считают более честным и склонным к состраданию, чем его предшественник. В то же время более 50% опрошенных видят в Трампе более сильного лидера (Байден — 32%).
Около половины избирателей в колеблющихся штатах заявили что не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным по любому из уголовных дел. Дела против Трампа связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Экс-президент отрицает обвинения.
В вопросах экономики большинство избирателей доверяют Трампу, показал опрос. Однако они поддержали некоторые шаги Байдена, например, подписанный им закон о борьбе с инфляцией.
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