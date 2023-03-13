Пентагон заложил в проект бюджета закупку оружия на рекордные $170 млрд

Бюджет на 2024 финансовый год вырастет до $842 млрд. Увеличение военных расходов США связали с нарастающей угрозой со стороны Китая. Планируется и закупка новых HIMARS

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Оборонный бюджет США на 2024 финансовый год (начинается с 1 октября 2023-го) на сумму $842 млрд будет включать в себя пункт о финансировании закупок вооружений на $170 млрд, обе суммы являются рекордными, сообщается на сайте Пентагона.

«Бюджетный запрос на 2024 финансовый год снова включает рекордные инвестиции в исследования, разработки, испытания и оценку в размере $145 млрд. Проект бюджета также предусматривает финансирование закупок на сумму $170 млрд, что является крупнейшей суммой в истории», — сказано в сообщении.

В целом размер оборонного бюджета вырос по сравнению с 2023 годом на $26 млрд, по сравнению с 2022-м — на $100 млрд. Пентагон отметил, что увеличение бюджета связано с нарастающей угрозой со стороны Китая: он является «главной проблемой» Вашингтона, и США стремятся сохранить свое военное преимущество над Пекином.

«Вызов России в Европе» для США на втором месте, на противодействие России в бюджете заложено около $5 млрд.

В проект также заложена закупка 28 систем HIMARS на $179,2 млн.

10 марта Белый дом представил проект федерального бюджета на 2024 финансовый год с расходами в размере $6,883 трлн при доходах $5,036 трлн. На оборону из этого бюджета, исходя из названных цифр, уйдет более 12%.

Другие страны также наращивают военные бюджеты. Китай увеличит свой бюджет на 7,2%, до 1,5 трлн юаней (около $220 млрд по курсу Народного банка Китая). Рост расходов КНР объяснила необходимостью справиться «со сложными вызовами» в сфере безопасности и «выполнить свои обязанности в качестве крупной страны». При этом «модернизация Вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одного государства», подчеркивал Пекин.

О намерении увеличить оборонный бюджет сообщила и Великобритания. Королевство собирается повысить его на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года. Это связали с необходимостью развития ядерных сил сдерживания, а также с восполнением запасов вооружений, переданных Украине.