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Пекин увеличит свой оборонный бюджет на 7,2%

КНР увеличит свой оборонный бюджет на 7,2%
Китай увеличит свой оборонный бюджет до 1,5537 трлн юаней. В прошлом году рост составлял 7,1%, до 1,45 трлн юаней
Фото: Kevin Frayer / Getty Images AsiaPac
Фото: Kevin Frayer / Getty Images AsiaPac

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2%, до 1,5537 трлн юаней. В прошлом году рост составлял 7,1%, до 1,45 трлн юаней. Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян представил свой последний отчет о работе правительства, его слова приводит South China Morning Post.

Официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао, объясняя рост расходов на оборону, заявил, что это необходимо, чтобы справиться «со сложным вызовами» в сфере безопасности и «выполнить свои обязанности как крупной страны».

Китай в течение последних лет ежегодно увеличивает свои военные расходы. В 2017 году они впервые превысили 1 трлн юаней (около $144,6 млрд), и в последующие годы, в том числе во время пандемии, они продолжали расти. Исключением не стал и 2022 год, тогда в бюджете предусмотрели увеличение трат на оборону на 7,1% — до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд).

Пекин предпримет «решительные шаги», чтобы противостоять независимости Тайваня и способствовать воссоединению, пообещал Ли Кэцян.

Кроме того, Китай должен придерживаться «независимой» и «мирной» внешней политики. «Мы должны продолжать работать для защиты мира во всем мире, способствуя глобальному развитию и поддерживая международный порядок», — сказал он.

КНР в годовщину начала военных действий на Украине изложила свой мирный план из 12 пунктов. В нем, в частности, идет речь об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказе от менталитета холодной войны, о прекращении боевых действий, возобновлении переговоров и об отказе от санкций.

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В Киеве, США и ЕС скептически отнеслись к предложениям Пекина. В Кремле сочли заслуживающими внимания любые попытки «выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Китай оборонный бюджет
Вклад «Стабильный»
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