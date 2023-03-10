Белый дом представил проект бюджета на 2024 год в размере $6,8 трлн

Администрация президента США Джо Байдена представила проект федерального бюджета на 2024 финансовый год. Он предусматривает расходы в размере $6,883 трлн, хотя доходы американской казны составляют лишь $5,036 трлн. Об этом говорится в представленном Белым домом документе.

Бюджет предусматривает поступление в течение десяти лет примерно $5 трлн от новых налогов, которые будут взимать с высокооплачиваемых корпораций и работников. При этом Байден намерен сократить бюджетный дефицит почти на $3 трлн за этот же срок. По мнению президента США, «лучший способ сократить дефицит — реформировать налоговый кодекс» страны.

Таким образом, крупным компаниям понадобится платить корпоративный налог в размере 15% с надбавкой, позволяющей выкупать собственные акции. Обеспеченные американцы должны будут оплачивать минимальный налог в размере 25%. Эти деньги будут идти на развитие медицинской программы Medicare Hospital Insurance как минимум 25 лет. При этом более $3,5 трлн будет выделено на финансирование инфраструктуры и перспективные отрасли промышленности.

Также Байден отменил налоговые субсидии на недвижимость, чтобы позволить бюджету сэкономить $19 млрд, и налоговые субсидии на операции с криптовалютой — это даст американской казне $24 млрд.

В декабре 2022 года Байден подписал бюджет на 2023 год, его сумма составила $1,7 трлн. По нему Украина и союзники НАТО получат экстренную помощь примерно на $45 млрд, причем около $9 млрд из суммы планируется направить на различные нужды Вооруженных сил Украины, в том числе на вооружение, зарплаты, материально-техническое обеспечение и обучение солдат. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона.