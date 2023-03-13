В МВД Белоруссии раскрыли происхождение пытавшихся атаковать А-50 дронов

Беспилотники, при помощи которых пытались атаковать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии в конце февраля, были произведены в Китае, заявил в эфире телеканала СТВ начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД республики Александр Копишев.

«Дроны были произведены в Китае для американского рынка. И первая их активация была как раз таки на территории Украины», — утверждает он.

По словам Копишева, гражданину Украины Николаю Швецу, которого Минск обвиняет в попытке атаки, помогали более 20 человек. Те, кто находился в Белоруссии, задержаны.

О задержании Швеца президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 7 марта. По его словам, это был гражданин России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. В 2014 году, со слов Лукашенко, мужчину завербовали украинские спецслужбы. По утверждению Лукашенко, СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ. На кадрах, которые показал белорусский телеканал АТН, Швец говорит, что сотрудничал с СБУ. На вопрос о том, за что он задержан, мужчина ответил: «Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов».

Киев отвергает утверждения белорусских властей о причастности к попытке атаки на самолет украинских спецслужб. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».