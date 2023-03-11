В Белоруссии раскрыли подробности задержания «украинского террориста»

О задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников, причастных к попытке подрыва российского самолета А-50, Лукашенко сообщил 7 марта. В МВД Белоруссии рассказали, что при задержании были блокировалны аэропорт и село

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Действия по задержанию Николая Швеца и сообщников, которые по заданию СБУ планировали взорвать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, происходили в тесном взаимодействии с КГБ и Министерством обороны, рассказал в эфире телеканала ОНТ замминистра внутренних дел, начальник криминальной милиции Белоруссии Геннадий Казакевич.

«В первую очередь, мы блокировали район совершения преступления. Это был не только аэропорт, но еще и населенный пункт. Нашей самой главной задачей было на первых порах обеспечить безопасность и второе — предотвратить возможность повторного теракта», — сообщил он.

Как уточнил командир специального отряда быстрого реагирования МВД Белоруссии Александр Быков, установлено и место вероятного запуска террористом дронов. «Также обнаружены брошенные террористом сумка, пульты управления, интерактивные очки и ретранслятор. Наши специалисты также приняли участие в их изучении. Смогли почерпнуть большое количество информации», — рассказал он.

Кроме этого, правоохранителям удалось установить, как именно Швец попал на территорию Белоруссии, с кем контактировал, где останавливался и на каких автомобилях перемещался. Спецподразделения не только вели поиск преступника, но и взяли под особый контроль весь периметр белорусской границы, перекрывая все возможные пути отступления террориста, добавил командир спецподразделения по борьбе с терроризмом МВД Белоруссии Виктор Кравцевич.

По его словам, Швец уже начал давать показания, а большинство из его сообщников уже задержаны.

О задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 7 марта. По его словам, это был гражданин Украины и России, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. В 2014 году мужчину завербовали украинские спецслужбы, добавил белорусский президент.

Он утверждал, что СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ США. Самолет при попытке нападения «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», уточнил Лукашенко.

Позже белорусский телеканал АТН показал кадры задержания подозреваемого в совершении нападения. Он представился гражданином Украины Николаем Швецом. Мужчина говорит, что сотрудничал с СБУ. На вопрос о том, за что он задержан, Швец ответил: «Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов».

Киев отверг обвинения в причастности к инциденту. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».