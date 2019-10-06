Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин

61-летний Бумшин скончался после продолжительной болезни. Похороны сенатора состоятся 8 октября на Троекуровском кладбище

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Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.

Там добавили, что похороны сенатора состоятся во вторник, 8 октября, на Троекуровском кладбище.

Председатель этого комитета Вячеслав Тимченко заявил, что сенатор умер после продолжительной болезни, передает «РИА Новости». «Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — сказал сенатор.

Сенатор был болен, сообщили РБК в пресс-службе верхней палаты.

Бумшин родился в 1958 году в Нижегородской области, где окончил местный государственный университет и впоследствии получил степень кандидата экономических наук.