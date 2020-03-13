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Поправки в Конституцию ,  
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Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

По словам главы фракции «Яблока» в петербургском заксобрании, Владимир Лукин вышел из нее после того, как проголосовал в Совфеде за поправки в Конституцию. Лукин был уполномоченным по правам человека в 2004-2014 годах

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из нее после того, как проголосовал за поправки в Конституцию на заседании Совета Федерации. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Позднее он удалил это сообщение. О том, что Лукин подал заявление, также сообщило нижегородское отделение партии в Twitter.

В пресс-службе партии подтвердили РБК, что Лукин вышел из нее. «Ему позвонил [основатель «Яблока» Григорий] Явлинский — и он написал заявление», — рассказал РБК источник в партии. На сайте партии также опубликован протокол заседания исполкома бюро партии «о рассмотрении заявления Лукина». 4 члена исполкома проголосовали «за», противников и воздержавшихся не было. РБК направил запрос Владимиру Лукину.

В Совфеде Лукин представляет исполнительную власть Тверской области. О том, что он выступил за поправки, следует из результатов голосования.

Вишневский пояснил, что «Яблоко» «категорически против» внесения поправок, но отметил в Тверской области поддерживают предложенные изменения Конституции, и там поручили транслировать это Лукину. «Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из «Яблока», — написал Вишневский.

Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию
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Совет Федерации одобрил предложенные поправки 11 марта. За высказались 160 сенаторов, один воздержался от голосования, еще один выступил против. Им стал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Свою позицию он тогда отказался пояснить. До голосования в Софведе в тот же день законопроект о поправках приняла Госдума. Законопроект направили в региональные заксобрания. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса его одобрили более двух третей регионов. После этой процедуры документ должен подписать президент, а затем его направят на всероссийское голосование 22 апреля.

В итоговый текст законопроекта, в частности, упоминания «предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», и поправка, дающая президенту России Владимиру Путину возможность принять участие в очередных выборах главы государства.

Лукин вместе с Явлинским и Юрием Болдыревым воглавил избрительное объединение «Явлинский — Болдырев — Лукин» на выборах в Госдуму первого созыва в декабре 1993. Блок получил 7,86% и был представлен в нижней палате парламента франкцией «Яблоко» (партию назвали так, исходя из первых букв фамилий ее основателей). В 2004-2014 году Лукин был уполномоченным по правам человека в России.

Авторы: Евгения Кузнецова, Гаяна Демурина
Теги: «Яблоко», поправки в Конституцию
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