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Политика ,  
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Сенаторы отклонили законопроект о хостелах
Законопроект раскритиковали за то, что он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса. За последние 1,5 года это уже третья инициатива, принятая депутатами, но отклоненная сенаторами
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В среду, 13 марта, Совет Федерации отклонил законопроект о запрете гостиниц и хостелов в многоквартирных домах. Эту инициативу в Госдуму внесла в сентябре 2015 года депутат Галина Хованская с группой парламентариев. Против законопроекта проголосовал 151 сенатор, за — двое, еще четверо воздержались, передает корреспондент РБК.

Претензии у сенаторов вызвал короткий переходный период — всего десять дней. Председатель комитета палаты по бюджету Сергей Рябухин также раскритиковал отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов Федерации.

Законопроект презентовал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству Олег Мельниченко. Его комитет рекомендовал инициативу одобрить. Комитеты по конституционному законодательству, бюджету, соцполитике и экономике при этом дали отрицательные заключения на законопроект и попросили создать согласительную комиссию. Эти комитеты попросили перенести принятие документа на начало 2020 года, рассказал сенатор. Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что, если закон вступит в силу 24 марта, его реализация будет невозможна, так как владельцы хостелов не смогут «привести свои дела в порядок». Представитель Крыма в Совфеде Сергей Цеков добавил, что инициатива не обсуждалась с регионами.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы не выступают против закона, а настаивают на создании согласительной комиссии и переносе вступления законопроекта в силу. «Нужно дать людям возможность закрыть договор аренды, закрыть бизнес, уволить людей. Человек взял кредит, оформил аренду помещения — ну дайте ему закрыть бизнес к 2020 году, мы же не рейдеры», — сказала она.

Законопроект не допускает размещения в жилых помещениях промышленных производств и гостиниц. В ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса предлагается внести поправку, согласно которой жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Понятие «гостиничные услуги» закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». К ним относятся все услуги по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных утвержденными правительством правилами предоставления гостиничных услуг ИП и юридическими лицами.

Таким образом, в жилых домах под запрет могут попасть все виды гостиниц: согласно утвержденному постановлением правительства от 6 февраля положению об их классификации к таким относятся собственно гостиницы, апарт-отели и хостелы.

Согласно законопроекту помещения под хостелы также нужно будет оснащать специальным оборудованием, системой звукоизоляции, сигнализацией, системой противопожарной безопасности, сейфами и средствами для уборки номеров.

Бизнес
Госдума запретила гостиницы и хостелы в многоквартирных домах

Законопроект вызвал большой резонанс. После принятия Госдумой его раскритиковал врио губенатора Петербурга Александр Беглов. Он обратился к Матвиенко и предложил отложить вступление нового закона в силу. Беглов заявил о большом количестве обращений, поступивших в его адрес от представителей туристической индустрии, делового сообщества Петербурга и отдельных предпринимателей, обеспокоенных установлением такого запрета. «Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и в конечном итоге приведет к потере рабочих мест в этой сфере», — говорится на сайте петербургского правительства. По мнению Беглова, изменение срока вступления закона в силу позволит обеспечить соблюдение баланса интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и предпринимателей, владеющих хостелами.

Ранее Минкульт сообщал, что вступление нового закона в силу приведет к закрытию более 45 тыс. предприятий по всей стране.

Бизнес
Опасный номер: как новый закон о хостелах изменит гостиничный рынок

В начале марта депутаты поддержали законопроект в третьем чтении. В 2017 году источники РБК говорили, что депутаты «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев планируют смягчить законопроект. Они предложили легализовать хостелы в жилых домах, но с согласия половины жителей дома и при соблюдении санитарных норм.

РБК узнал, что принятие инициативы может привести к закрытию 40% хостелов в Москве и 80% — в Петербурге. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что закон «убьет востребованный легальный малый бизнес» гостиниц в жилом фонде, но не помешает вести деятельность нелегальным средствам размещения. Они отметили, что собственники хостелов смогут переводить свои помещения в статус нежилых. «Шанс выжить» останется также у хостелов, размещенных выше первого этажа, пояснили эксперты.

Сколько хостелов в жилых домах

Сейчас в российских городах-миллионниках работает 1776 хостелов, в том числе 948, больше половины, открыто в жилых домах, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС. Больше всего хостелов в жилом фонде расположено в Санкт-Петербурге — 290, или 77% от общего числа. Большинство из них расположены выше первого этажа, то есть с наибольшей долей вероятностью это квартиры, а не коммерческие помещения. Почти так же высока доля хостелов в жилых домах Екатеринбурга — 76%, а в Новосибирске с жилыми квартирами из них соседствует 65%. В Москве из 719 действующих хостелов 291 открыт в жилых домах.

Случаи, когда сенаторы отклоняют уже поддержанные Госдумой в трех чтениях законопроекты, очень редки. Зимой 2017 года сенаторы не поддержали проект закона о запрете контактной притравки животных. Позднее он был доработан и принят. Ранее члены Совфеда отклонили законопроект, запрещающий рекламу на платежных квитанциях ЖКХ. Спикер палаты Матвиенко назвала инициативу чушью.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елена Сухорукова
Теги: закон о запрете хостелов, Совет Федерации, сенаторы
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