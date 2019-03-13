Сенаторы отклонили законопроект о хостелах

Законопроект раскритиковали за то, что он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса. За последние 1,5 года это уже третья инициатива, принятая депутатами, но отклоненная сенаторами

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В среду, 13 марта, Совет Федерации отклонил законопроект о запрете гостиниц и хостелов в многоквартирных домах. Эту инициативу в Госдуму внесла в сентябре 2015 года депутат Галина Хованская с группой парламентариев. Против законопроекта проголосовал 151 сенатор, за — двое, еще четверо воздержались, передает корреспондент РБК.

Претензии у сенаторов вызвал короткий переходный период — всего десять дней. Председатель комитета палаты по бюджету Сергей Рябухин также раскритиковал отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов Федерации.

Законопроект презентовал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству Олег Мельниченко. Его комитет рекомендовал инициативу одобрить. Комитеты по конституционному законодательству, бюджету, соцполитике и экономике при этом дали отрицательные заключения на законопроект и попросили создать согласительную комиссию. Эти комитеты попросили перенести принятие документа на начало 2020 года, рассказал сенатор. Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что, если закон вступит в силу 24 марта, его реализация будет невозможна, так как владельцы хостелов не смогут «привести свои дела в порядок». Представитель Крыма в Совфеде Сергей Цеков добавил, что инициатива не обсуждалась с регионами.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы не выступают против закона, а настаивают на создании согласительной комиссии и переносе вступления законопроекта в силу. «Нужно дать людям возможность закрыть договор аренды, закрыть бизнес, уволить людей. Человек взял кредит, оформил аренду помещения — ну дайте ему закрыть бизнес к 2020 году, мы же не рейдеры», — сказала она.

Законопроект не допускает размещения в жилых помещениях промышленных производств и гостиниц. В ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса предлагается внести поправку, согласно которой жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Понятие «гостиничные услуги» закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». К ним относятся все услуги по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных утвержденными правительством правилами предоставления гостиничных услуг ИП и юридическими лицами.