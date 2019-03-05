Во вторник, 5 марта, Госдума одобрила во втором чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 17 Жилищного кодекса РФ». Поправка направлена на защиту прав людей, проживающих рядом с хостелами, указано в сообщении Госдумы.
По замыслу депутатов в жилых помещениях не допускается размещения не только промышленных производств, но и гостиниц. Кроме того, в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса прописывается, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
Понятие «гостиничные услуги» закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». К ним относятся все услуги по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных утвержденными правительством правилами предоставления гостиничных услуг ИП и юридическими лицами. Таким образом, в жилых домах под запрет попадут все виды гостиниц: согласно утвержденному постановлением правительства от 16.02.2019 положению об их классификации, к ним относятся собственно гостиницы, апарт-отели и хостелы.
Обещанного три с лишним года ждут
Законопроект, запрещающий работу хостелов в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму депутатом Галиной Хованской и ее коллегами еще в сентябре 2015 года.
В мае 2016-го законопроект был принят в первом чтении. Решающее, второе, чтение затянулось. В октябре 2017 года источники РБК сообщали, что депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев предложили смягчить законопроект, разрешив открывать хостелы в жилых домах, но с согласия половины жителей дома и при соблюдении санитарных норм. В спор включилось правительство: в апреле 2018 года кабмин внес поправки, разработанные Минстроем: они разрешали открывать хостелы в жилых домах только при согласии собрания собственников.
Однако в феврале 2019 года комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал принять ко второму чтению законопроект в первоначальной концепции.