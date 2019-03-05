Отельеры пытаются найти лазейки в новом законопроекте, которые могли бы спасти их бизнес

Госдума запретила гостиницы и хостелы в многоквартирных домах Отельеры пытаются найти лазейки в новом законопроекте, которые могли бы спасти их бизнес

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах. В результате в Москве может закрыться 40% ныне существующих хостелов, а в Петербурге — 80%, предупреждают отельеры

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Во вторник, 5 марта, Госдума одобрила во втором чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 17 Жилищного кодекса РФ». Поправка направлена на защиту прав людей, проживающих рядом с хостелами, указано в сообщении Госдумы.

По замыслу депутатов в жилых помещениях не допускается размещения не только промышленных производств, но и гостиниц. Кроме того, в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса прописывается, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Понятие «гостиничные услуги» закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». К ним относятся все услуги по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных утвержденными правительством правилами предоставления гостиничных услуг ИП и юридическими лицами. Таким образом, в жилых домах под запрет попадут все виды гостиниц: согласно утвержденному постановлением правительства от 16.02.2019 положению об их классификации, к ним относятся собственно гостиницы, апарт-отели и хостелы.