Грэм предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО»

Добиться единодушия сенаторов по какому-либо вопросу сложно, но России это удалось — проект о санкциях поддерживают 85 законодателей, заявил Грэм. Путин говорил, что ограничения вредят тем, кто их вводит

Линдси Грэм (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин «сделал больше, чем кто-либо в Америке», чтобы объединить американских законодателей, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности.

Так Грэм прокомментировал поддержку своего законопроекта о новых санкциях против России, цель которого — ввести пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Москва не согласится на мир с Украиной.

По словам Грэма, у инициативы сейчас 85 соавторов. «Вы знаете, как трудно добиться согласия 85 сенаторов по какому-либо вопросу? Путин сделал для объединения нас в сенате больше, чем кто-либо в Америке», — сказал республиканец. Грэм добавил, что вручил бы российскому президенту награду «Человек года НАТО», «если бы он пришел и забрал ее».

Хотя сейчас двухпартийный проект и «застрял» в конгрессе, в конечном итоге он будет принят и президент США Дональд Трамп его подпишет, уверен сенатор. «Он спрашивал меня, наверное, три раза, где законопроект? Его реакция изменилась от «Я не знаю, что думать об этом» до «Да, это хорошая идея», — сказал Грэм (цитата по Politico).

Сенатор вновь заявил, что выступает за передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, чтобы «изменить военное равновесие». Российские власти предупреждали, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием.

Что касается санкций, Москва считает их незаконными, а требования Вашингтона к другим странам прекратить закупки российских энергоносителей Кремль называл угрозами. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — говорил Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции США давно бы приняли, если бы решение зависело от Грэма.