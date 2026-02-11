 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США связали снятие санкций с российской нефти со сделкой по Украине

Бессент связал снятие санкций с российской нефти со сделкой по Украине
Сюжет
Война санкций
BRENT BRENT $69,66 +1,09%

Существенное снижение мировых цен на нефть возможно в том числе при достижении сделки по России и Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

«Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», — сказал Бессент.

ОПЕК сообщила о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле
Политика
Фото:Leo Morgan / Shutterstock

По сведениям Financial Times, доходы России от продажи нефти в 2025 году сократились на 20% по сравнению с 2024-м на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть. В ноябре 2025 года разрыв цен между нефтью марок Brent и основной российской Urals достиг более чем $24 за баррель на фоне американских санкций, отмечает FT. В предыдущие два года разница в цене составляла около $15.

В октябре прошлого года США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Минфин связал ограничения с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под них также попали более 30 дочерних компаний «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», так что против них уже выработался «определенный иммунитет».

Материал дополняется.

