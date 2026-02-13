МИД Швейцарии подтвердил, что готов организовать встречу Киева и Москвы

В Женеве подтвердили готовность организовать переговоры Москвы и Киева

Женева, Швейцария (Фото: xbrchx / Shutterstock)

Министерство иностранных дел Швейцарии готово организовать встречу представителей Москвы и Киева. Государство поддерживает инициативы, направленные на достижение мира на Украине, сообщает «РИА Новости» официальный представитель ведомства Николя Бидо.

«Министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги для поиска пути к миру. Это предложение было подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве», — сообщил он.

Дипломат добавил, что МИД готов содействовать проведению обсуждений и организации встреч в Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча между представителями России, Украины и США состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Он возглавлял делегацию на переговорах с Украиной летом 2025 года в Стамбуле.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Участие в нем приняли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую сторону представлял начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а украинской делегацией руководил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.