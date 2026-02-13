 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

МИД Швейцарии подтвердил, что готов организовать встречу Киева и Москвы

В Женеве подтвердили готовность организовать переговоры Москвы и Киева
Сюжет
Переговоры России и Украины
Женева, Швейцария
Женева, Швейцария (Фото: xbrchx / Shutterstock)

Министерство иностранных дел Швейцарии готово организовать встречу  представителей Москвы и Киева. Государство поддерживает инициативы, направленные на достижение мира на Украине, сообщает «РИА Новости» официальный представитель ведомства Николя Бидо.

«Министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги для поиска пути к миру. Это предложение было подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве», — сообщил он.

Дипломат добавил, что МИД готов содействовать проведению обсуждений и организации встреч в Швейцарии.

Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве
Политика
Виды&nbsp;Женевы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча между представителями России, Украины и США состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Он возглавлял делегацию на переговорах с Украиной летом 2025 года в Стамбуле.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Участие в нем приняли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую сторону представлял начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а украинской делегацией руководил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
встреча переговоры Швейцария трехсторонние переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе
Политика
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине
Политика
Переговоры в Абу-Даби: надежды, тайминг, перспективы
Радио
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue Спорт, 17:15
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля Экономика, 17:15
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов Политика, 17:13
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе Спорт, 17:08
Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах Политика, 17:07
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 17:06
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,49% годовых Инвестиции, 17:06
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Повторение рекорда по золотым медалям. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:05
ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября Экономика, 17:05
Какие элементы запрещены в фигурном катании Спорт, 17:04
Чем известен фигурист Гуменник, который сегодня выступит на Олимпиаде 16:58
Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы Общество, 16:57
Французский биатлонист Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 16:57
Топ технологических открытий по версии MIT и Times Экономика инноваций, 16:56