Фигурантов дела о покушении на Алексеева обвинили в терроризме

СК возбудил еще одно дело против участников покушения на генерал-лейтенанта Алексеева. Их обвинили в терроризме. По делу задержан исполнитель и его пособник, еще одна женщина успела скрыться на Украине

Любомир Корба (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

СК предъявил обвинение в терроризме четырем фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Об этом РБК сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно», — рассказала Петренко.

По ее словам, следствие изучило мотивы действий организаторов и исполнителей и пришло к выводу, что они были направлены на «на устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенанта госпитализировали, ему сделали операцию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия). Исполнитель покушения на Алексеева Корба и его пособник Виктор Васин признали вину. Еще одну подозреваемую в пособничестве — Зинаиду Серебрицкую (Антонюк) — объявили в розыск и заочно арестовали.

Корба признался, что был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года. В этом также участвовали польские спецслужбы и его собственный сын — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения. За совершение преступления украинские кураторы обещали ему $30 тыс. Кроме того, за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте он следил за высокопоставленными военнослужащими ВС России.