ФСБ сообщила, что стрелявшие в генерала Алексеева признали вину
Задержанные по подозрению в покушении на убийство генерала Владимира Алексеева исполнитель преступления и его пособник признали вину, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Задержанные <...> граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения <...> совершенного по заданию Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении.
Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, а Васин — в качестве его пособника, пояснили в ФСБ. Там уточнили, что Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. В этом участвовали польские спецслужбы и его собственный сын — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения.
Сам исполнитель прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен на полиграфе, проинструктирован и отправлен в Россию маршрутом: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва.
По версии силовиков, Корба дождался появления генерала на лифтовой площадке, после чего произвел четыре выстрела. За совершение преступления украинские кураторы обещали ему $30 тыс. Кроме того, за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте он следил за высокопоставленными военнослужащими ВС России.
Корбу задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России. Решение о его заочном аресте вступит в силу 11 февраля. Его пособниками были Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, женщина выехала на Украину. Продолжается розыск организаторов преступления, отмечали в ФСБ.
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание.
Возбуждены уголовные дела по статьям покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. По первой статье максимальный срок наказания составляет до 11,5 лет заключения, по второй — до пяти лет.
