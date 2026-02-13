FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов

Трамп перед выборами в конгресс планирует частично смягчить пошлины на сталь и алюминий из-за недовольства граждан. В Белом доме также считают, что из-за этого в США выросли цены

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп планирует частично смягчить пошлины на сталь и алюминий, введенные прошлым летом, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Решение обсуждается из-за приближающихся выборов в конгресс и на фоне роста обеспокоенности американцев уровнем цен. По данным издания, в Белом доме считают, что тарифы на ввоз этих металлов способствовали росту цен на товары, включая упаковку для продуктов и напитков.

В 2025 году администрация Трампа увеличила до 50% пошлины на импорт стали и алюминия, а затем распространила их на продукцию из этих металлов, включая стиральные машины и духовые шкафы. Сейчас власти пересматривают перечень товаров, подпадающих под пошлины, и намерены исключить часть позиций, прекратить расширение списка и вместо этого проводить более точечные расследования по соображениям нацбезопасности, говорится в статье.

Согласно исследованию Pew Research Center, более 70% американцев оценивают состояние экономики как удовлетворительное или плохое, а 52% считают, что экономическая политика Трампа ухудшает ситуацию.

Опрошенные РБК эксперты в феврале прошлого года отмечали, что пошлины Трампа могут спровоцировать рост цен и издержек на внутреннем рынке Америки. При этом они не способны оказать прямого влияния на российских производителей, которые и так были отрезаны от рынка США.

В свой первый президентский срок Трамп уже вводил пошлины на металлы: в 2018 году были установлены 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на ввоз алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Позднее пошлины были распространены и на страны-исключения, но в 2019 году США, Канада и Мексика договорились об их отмене.