Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и США по алюминию

Россия и США могли бы обсудить совместный проект по выпуску алюминия, но для этого требуются снятие ограничений и согласование формата сотрудничества, считают эксперты. Такой проект расширит экспорт и повысит загрузку заводов

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Президент России Владимир Путин предложил США рассмотреть возможность совместного проекта по производству алюминия. Сейчас для российского алюминия в Штатах действует заградительная пошлина 200%, что делает поставки в США экономически нецелесообразными. Эксперты считают, что прежде чем говорить о реальном сотрудничестве, необходимо снять внешние ограничения и выработать приемлемый формат взаимодействия.

Сколько алюминия Россия экспортировала в Америку Исторически Россия поставляла порядка 10% от общего импорта алюминия США. После введения Вашингтоном заградительных пошлин на уровне 200% на ввоз российского алюминия в 2023 году поставки металла практически сошли на нет. Из отчетности UC Rusal — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая — следует, что доля США в 2022 году в выручке компании составляла 7,4%, или $1,035 млрд. В 2023 году она сократилась до 1,44% ($176 млн).

Комментируя возможное сотрудничество с США, Путин упомянул, что еще в советское время в Красноярском крае были планы строительства новой ГЭС и создания мощностей по выпуску алюминия.

Производство алюминия — энергоемкий процесс, поэтому алюминиевые заводы традиционно строили рядом с электростанциями. Крупнейшие производства алюминия в России сегодня сосредоточены в Красноярском крае, Иркутской и Свердловской областях, а также в Хакасии. В Красноярском крае, как и в Сибири в целом, гидроэнергопотенциал используется лишь на 20%, отмечает исполнительный директор ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег Лушников. В гидроэнергетике до сих пор отсутствуют четкие механизмы возврата инвестиций, что делает отрасль малопривлекательной для частных вложений — в стране сейчас не строится ни одной крупной ГЭС.

Лушников отмечает, что Россия рискует потерять научно-проектный и строительный потенциал и технологическую независимость, если в отрасли не будет инвестиций. «Поэтому приход заинтересованных в реализации проектов ГЭС инвесторов — это неплохо. Любой вложенный в гидроэнергетику рубль дает за два-три десятилетия трехкратный эффект для экономики регионов и страны в целом», — говорит он, добавляя, что не видит существенных рисков от привлечения иностранных инвестиций в российскую энергетику. «Убежден, что усилиями дипломатов и экономистов будут проработаны выгодные концессионные соглашения. Гидроэлектростанции и водохранилища, создаваемые при их строительстве, останутся российскими», — полагает эксперт.

Перспективы Красноярского края

Ангарский каскад ГЭС в Красноярском крае (в него входят Иркутская, Братская, Усть-Илимская, Богучанская ГЭС) изначально предусматривал строительство пяти станций, но последнюю — Мотыгинскую ГЭС — так и не начали строить, напоминает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. Привлечение иностранных инвестиций в строительство ГЭС могло бы стать ключом к запуску новых алюминиевых мощностей. Если Мотыгинская ГЭС будет построена, а ее мощность составит минимум 1 ГВт, это откроет возможность для реализации второго этапа Хакасского алюминиевого завода или расширения Богучанского алюминиевого завода, считает эксперт.

Сейчас эти мощности и инфраструктура для России избыточны, однако если американские инвесторы готовы вложиться в их строительство, соблюдая российское законодательство, участие могло бы стать ключевым фактором реализации этих проектов, рассуждает Худалов: «Либо они будут построены с их поддержкой, либо их не будет вовсе». Главным он считает избежать невыгодных схем, подобных тем, что навязывались России в 1990-х. Даже если речь пойдет о соглашениях о разделе продукции, они должны учитывать разумные затраты иностранных инвесторов, подчеркивает эксперт.

По оценкам Лушникова, отношение совокупного вклада от ГЭС в валовый региональный продукт Красноярского края к капиталовложениям в строительство станции оценивается в 3,6 раза для Мотыгинской ГЭС без учета социальных эффектов от занятости населения, а также экологических и отраслевых эффектов. Разработанная ассоциацией «Гидроэнергетика России» и ведущими компаниями методика оценки сейчас находится на утверждении в Минэкономразвития.

Сейчас в России наблюдается избыток энергоресурсов. В Приангарье — это гидроэнергетика, а в Кемеровской области, Хакасии и Новосибирской области — запасы качественного угля. Его целесообразнее не перевозить за 4500–5000 км, а использовать на месте, создавая дешевую и экологически чистую энергию (за счет современных технологий — ультрасверхкритических котлов и эффективной газоочистки), считает Худалов. Дешевая энергия, по его мнению, может стать ключевым конкурентным преимуществом России, привлекая сначала индустриальные предприятия и дата-центры, а затем и высокотехнологичный бизнес.

Участие американских инвесторов в таких крупных проектах могло бы снизить уровень конфронтации между странами, допускает Худалов. При этом угроз российскому суверенитету, по его мнению, здесь нет: если американские компании строят мощности, работающие по российским законам и получающие доходы от прибыли или свободного денежного потока, они ничем не отличаются от инвесторов из других юрисдикций.

Вероятность сотрудничества

Путин отметил, что экспорт российского алюминия в США может достичь 2 млн т, если ограничения на поставку будут сняты. Выгода для России в первую очередь заключается в расширении экономического взаимодействия с США, что подтолкнет сотрудничество в других отраслях, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Кроме того, это увеличит поступления от экспорта, заинтересует других иностранных потребителей, увеличит загрузку отечественных компаний. По мнению старшего аналитика инвестбанка «Синара» Дмитрия Смолина, Rusal сможет нарастить производство алюминия, а также повысить рентабельность продаж за счет региональной премии в ценах на алюминий в США — провозные и ресурсные мощности для экспорта в России есть. Однако дополнительные ограничения, включая загруженность Восточного полигона, могут усложнить перевозки и потребовать господдержки в виде тарифного регулирования, добавляет Баранов.

В настоящее время говорить о полноценном сотрудничестве рано, так как американская сторона пока не отреагировала на инициативу России, напоминает Смолин. Однако если США заинтересуются проектом, это может не только активизировать торговлю алюминием, но и повлиять на развитие российской энергетической инфраструктуры, считает он. Худалов отмечает, что даже если сотрудничество по алюминию пока выглядит маловероятным, сама возможность таких переговоров предоставляет сторонам дополнительный аргумент в диалоге с Европой. «Конечно, в столь резкое потепление отношений верится слабо, но как минимум Россия дает США козырь в их переговорах с ЕС, указывая на то, что Вашингтон всегда найдет партнеров, поэтому конфронтация с ним для ЕС может иметь высокую цену», — заключает эксперт.