Bloomberg узнал о ядерных переговорах Запада, о которых не знают министры

Европейцы ведут обсуждение о создании собственной ядерной оборонительной системы. По данным источников, переговоры ведутся на особом уровне военных, в связи с чем «даже министры» могут не знать о происходящем

Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейские страны впервые со времен окончания Холодной войны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы в связи с тем, что США перестают быть надежным союзником, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры проходят на особом уровне среди военных, из-за чего «даже министры» не в курсе происходящего, отмечает Bloomberg.

Сейчас атомное оружие среди европейских стран есть только у Великобритании и Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным источников, в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце предложит остальной Европе ядерную защиту со стороны Франции. По словам других источников, знакомых с графиком президента, Макрон выступит с речью позднее во Франции, после консультаций со своими советниками.

Отдельные европейские страны могли бы инвестировать в возможность иметь все элементы для сборки ядерного оружия. Однако это потребует ядерных электростанций, сложный и дорогих центрифуг для обогащения и политической готовности нарушить договор о нераспространении, сказал источник, знакомый с дискуссиями в Европе.

«Это очень сложный вопрос, потому что французское ядерное сдерживание — не настоящий «ядерный зонтик», как предлагает НАТО <...> Если говорить о ядерном оружии, то речь о огромных тратах», — заявил Bloomberg премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Кроме этого, по словам источников, американский президент Дональд Трамп, рассуждая о европейской самостоятельности в безопасности, ни разу не упоминал ядерный зонтик, а говорил об обычных силах обороны. В частных беседах Вашингтон также эту тему не поднимал, уточнили собеседники.

Сегодня «ядерный зонтик» в Европе обеспечивают США. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического ядерного оружия в арсенале США. Они размещены на шести авиабазах в пяти странах, с которыми США заключили соответствующие двусторонние соглашения. В отличие от США, Британия и Франция не обладают всеми компонентами ядерной триады: Британия опирается только на морской компонент, Франция — на морской и воздушный. Британские и французские арсеналы в разы меньше, чем американские: в то время как, по данным «Бюллетеня», у Вашингтона 3,7 тыс. ядерных боеголовок, у Парижа их 290, а у Лондона — 225.

У Франции и Великобритании вместе около 400 боеголовок в развернутом состоянии, уточняет Bloomberg. В то время как у США — 1670, и эта цифра может вырасти после истечения 5 февраля договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией, регулировавшего ядерные вооружения.

Россия и США в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700.

В начале марта 2025 года Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием. МИД России увидел в словах Макрона «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.

В конце июня в Германии заявили, что Берлин должен получить доступ к ядерным арсеналам Парижа и Лондона или создать новый европейский «ядерный зонтик».

В новой Стратегии национальной обороны США говорится, что европейцам придется взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам. Генсек НАТО Марко Рютте в январе заявил, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Он также выступил против идеи создания европейской армии и сказал, что «[европейский] столп НАТО — это немного пустые слова». Его слова вызвали критику, в частности во Франции.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Летом того же года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе.