США ввели санкции против генпрокурора МУС Карима Хана

Около недели назад были введены санкции и против самого суда. Вашингтон связал их с незаконными действиями МУС против США и Израиля — в частности, выдачей ордера на арест Нетаньяху

Карим Хан (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

США ввели санкции против генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС), гражданина Великобритании Карима Хана, причастного к выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение о санкциях опубликовано на сайте Минфина США.

Ранее о введении санкций против него сообщали источники Reuters. Меры против Хана включают заморозку активов в США и запрет на посещение страны для него самого и членов его семьи, писало агентство. По его данным, планировались ограничения и против других лиц.

7 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о финансовых санкциях против самого МУС, поскольку суд «совершил незаконные и необоснованные действия», направленные против США и Израиля, среди которых были названы ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В ответ на это суд пообещал, что продолжит «обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях».

Ордер МУС на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан в марте 2023 года из-за, как утверждается, их причастности к «военному преступлению, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с 24 февраля 2022 года.

Москва называла решение МУС ничтожным, так как она не признает юрисдикцию этого суда. В России против Хана открыто уголовное дело.

Ордер на арест Нетаньяху и Галанта был выдан в ноябре прошлого года. Тогда же был выдан ордер на арест и одного из лидеров ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Дейф), который погиб.

В Тель-Авиве после этого заявили, что ордера являются поддержкой «кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом». Израиль тоже признает юрисдикцию суда, в отличие от Палестины.