МУС ответил на санкции Трампа обещанием продолжить работу
Международный уголовный суд (МУС) осудил указ президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении своих сотрудников. Заявление опубликовано на сайте организации.
«Суд твердо стоит на страже своего персонала и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях», — утверждают в суде.
МУС также призвал всех 125 государств-участников и международное сообщество «сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека».
Ранее Трамп ввел финансовые санкции против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе против Израиля. МУС «совершил незаконные и необоснованные действия», направленные против США и Израиля, говорится в тексте указа. Документом Трамп также обвинил МУС в злоупотреблении властью при выдаче «необоснованных» ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.
В указе подчеркивается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.
Помимо санкций Трамп ввел визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования МУС против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц. США будут вводить существенные ограничительные меры в отношении тех, кто несет ответственность за «нарушения МУС». Меры могут включать в том числе блокировку собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
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