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Политика ,  
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МУС ответил на санкции Трампа обещанием продолжить работу

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Международный уголовный суд (МУС) осудил указ президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении своих сотрудников. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Суд твердо стоит на страже своего персонала и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях», — утверждают в суде.

МУС также призвал всех 125 государств-участников и международное сообщество «сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека».

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Биньямин Нетаньяху (в центре)

Ранее Трамп ввел финансовые санкции против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе против Израиля. МУС «совершил незаконные и необоснованные действия», направленные против США и Израиля, говорится в тексте указа. Документом Трамп также обвинил МУС в злоупотреблении властью при выдаче «необоснованных» ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В указе подчеркивается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.

Помимо санкций Трамп ввел визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования МУС против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц. США будут вводить существенные ограничительные меры в отношении тех, кто несет ответственность за «нарушения МУС». Меры могут включать в том числе блокировку собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.

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Дональд Трамп МУС санкции Нетаньяху
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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